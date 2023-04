Transmissão ao vivo Roma-Udinese 0-0: assista à transmissão ao vivo da partida

Roma – Conquiste os três pontos para consolidação Terceiro lugar em ordem Estende-se por Milão e, assim, apresenta-se no seu melhor no regresso Quartas de final da Liga Europa contra o Feyenoord. Este é um objetivo Roma José Mourinho Que hoje (domingo, 16 de abril, às 20h45) Recebe a Udinese no Olympico Na partida válida pelo 30º dia de liga. debaixo de direto Da partida…

30′ – A Roma está sob pressão constante

Os Giallorossi continuam a pressionar, na tentativa de encurralar Belotti, que então insistiu demais e foi travado. Cristante voltou a campo, como uma batida, com um turbante.

25′ – Jogo interrompido no Olympico

Uma brutal batalha aérea entre Sucesso e Cristante, que parece ter levado a pior. Mourinho mandou Matic para aquecer.

22′ – A Roma está perto de marcar!

Bela cabeçada de Mancini após desenvolver uma cobrança de falta e um belo reflexo de Silvestri, que negou a vantagem à Roma!

20′ – Roma, pouca precisão

A Roma dominou a partida, mas teve pouca precisão no último terço de campo.

15′ – Wijnaldum acende e Roma fica maior

Depois de um início tranquilo, Wijnaldum começou a crescer e, com a Roma, o holandês fez duas exibições supremas na área da Udinese, colocando em crise a defesa friulana.

10′ – Primeira chance é da Udinese

A partida segue no mesmo cenário, com a Udinese fechando as linhas de passe para a Roma e avançando o mais rápido possível. Uma tentativa de Samardzic que procura uma bola alta e redonda.

5′- início equilibrado

A Udinese está bem posicionada em campo e não desiste de atacar, a vigilante Roma está pronta para recomeçar.

1′ – Fora para Roma Udinese!

Signor Giua começa as hostilidades, começamos no Olímpico!

Bandeira para peregrinos

Além dos aplausos, o Sul dedicou uma faixa a Pellegrini: “Para o bem ou para o mal, um capitão continua sendo um capitão(.Leia tudo)

Mourinho: “Se não houver arte, vamos trazer outras qualidades”

Antes do jogo de Mourinho:Quando você joga na Europa sofre um pouco, mas prefiro continuar jogando na Europa. A Udinese vem se preparando a semana toda e terá energia para gastar, mas estamos preparados para isso. Vamos jogar em equipa para compensar as ausências, se faltar arte (Dybala, ed.) Podemos recorrer a outras qualidades, podemos vencer“.

Belotti: “Uma grande vontade de ajudar a Roma”

“Lupus in Fabula”, os microfones Dazn a interceptaram, realmente Galo Belotti Falamos sobre o objetivo da abstinência: “É um estímulo, não um fardo, quero muito ajudar a Roma a vencer e espero contribuir para as conquistas também.“.

Belotti e Sucesso, cadastre-se para cancelar

Os dois atacantes que mais jogaram na Série A sem marcar, mas se enfrentaram nesta partida: Isaac El Najah da Udinese (28 partidas) e Andrea Belotti da Roma (23 partidas)

Duas ausências no último minuto para Sottil

Um súbito ataque de gripe priva a Udinese de dois jogadores importantes no último momento: a saída de Beto e Arslan.

Ovação ao Capitão Pellegrini

Houve quem temesse ser vaiado após a apresentação em Rotterdam e, em vez disso, a entrada do capitão Pellegrini no estádio foi saudada pelo rugido do Olympico enquanto ele e o time começavam a se preparar.

Perfis oficiais

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante; Bove, Wijnaldum; El Shaarawy Hajjaj; Bellotti. todos. Mourinho

Udine (3-5-1-1): Silvestri. Rodrigo Becao, Bijol, Perez N.; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereira. sucesso. todos. preciso

O início dos Jogos Olímpicos está cheio

As arquibancadas começam a encher, uma noite fria no Olímpico, com ventos que às vezes não são tão amenos. Os refletores já estão funcionando.

Roma Udinese fecha sua 30ª jornada

O adiamento do Olympico entre Roma e Udinese encerra a trigésima jornada da primeira divisão, aguardando mais uma venda nas arquibancadas, e os elencos oficiais estarão disponíveis em breve.

Roma, Estádio Olímpico