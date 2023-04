Inter, Inzaghi: Desculpem se perderem com o Benfica

O técnico Nerazzurri está de volta ao equilíbrio. Liga dos Campeões aconselha treinadores a pausar um pouco mais

Mais uma vez, o destino de Simon Inzaghi está por um fio. O mesmo vale para muitos jogadores que esperam renovar ou confirmar seu contrato comprando o cartão na Viale della Liberazione. Se o Inter não conseguir se classificar contra o Benfica na noite de quarta-feira, começando com uma vitória por 2 a 0 sobre o Da Luz no jogo de ida, as chances são muito altas de que a direção mude de treinador imediatamente e comece junho com uma revolução no vestiário. Depois da derrota para o Monza, número 11 em 30 dias e quarto nas últimas 5 partidas do campeonato, a balança estava cheia. Ou talvez… outra coisa. Se a equipe foi eliminada nas oitavas de final pelo Porto e um gol tão importante quanto a semifinal da Liga dos Campeões não foi disputado no San Siro na quarta-feira, então é possível que Inzaghi já tivesse encerrado sua aventura no Inter na noite de ontem. Como o compromisso com o registro está no calendário, a lógica aconselha o CEO Marotta e outros gerentes a procrastinar novamente. Pelo menos até quarta-feira. Agora o único objetivo é superar isso e focar o pensamento de todos no Benfica. A palavra “vindicado” está em uma gaveta, porém, cuidado, não está mais trancada, mas… saca-rolhas.

É melhor não mudar, mas … – A convicção de terminar a temporada com Inzaghi no banco ainda está na cabeça da direção, mas os últimos resultados no campeonato, não adianta esconder, fizeram com que caísse drasticamente. Porque as derrotas se sucedem e, pelo menos no campeonato, o EEG no vestiário é plano. Como tal, a qualificação para a próxima Liga dos Campeões através de um dos quatro primeiros lugares da Serie A é muito improvável. O técnico do Piacenza ainda não encontrou as contramedidas certas para a crise de resultados que se arrasta há mais de mês e meio entre as fronteiras nacionais, mas não é o único responsável: aos olhos de Marotta, Ausilio e Paquin . Também são claras e óbvias as responsabilidades de um grupo com pouca personalidade, jogadores que parecem ter cabeceado apenas para partidas de copas, campeões ou Copa da Itália, enquanto no campeonato tiveram desempenhos não à altura do Inter. A sensação é que se não fosse pelas quartas de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira, o choque já teria chegado hoje. Em vez disso, o pensamento de todos agora são apenas os 90 minutos que podem levar os nerazzurri ao Euroderby, contra o Milan ou contra o Napoli. READ Mourinho nas quartas de final contra o Inter

entrevista e abordagem – Se a Inter mostrar-se mais louca do que o habitual na quarta-feira e permitir que os portugueses se isolem, apesar da vitória por 2 x 0 sobre o Da Luz, a aventura de Inzaghi no banco dos Nerazzurri provavelmente terminará na quinta-feira. A escolha será fruto de uma vontade desesperada de tentar salvar o que pode ser salvo. Porque o pensamento de 2023-24 da Inter sem os 60m garantidos pela Liga dos Campeões é uma perspectiva que preocupa a todos na Viale della Liberazione, do presidente Zhang ao CEO Marotta e Antonello. Segundo as contas do clube, seria Caporetto. O técnico que o Inter deseja para a próxima temporada (De Zerbi ou Thiago Motta) não está disponível de imediato. Atribuir o banco a um navegador (Chivu? Zenga? Cambiasso?) seria, portanto, uma tentativa desesperada de chocar, querendo colocar de vez os jogadores à frente das suas responsabilidades. Porque dentro do balneário alguém pensa que as responsabilidades recaem apenas sobre os ombros do ex-técnico da Lazio, mas na verdade a direção tem notado inequivocamente que muitos jogadores jogam muito menos do que o esperado. E haverá consequências para eles também. A partir de junho. Na forma de não renovações ou transferências.

vértice – Ontem à noite, após o colapso com o Empoli e as entrevistas a que Inzaghi passou, no baixo-ventre do San Siro Marotta, Ausilio e Baquin conversaram com o técnico para analisar o desafio e tentar entender por que o time comete sempre os mesmos erros: desde o gol perdido, à marcação de golos que custam, através de reações desprovidas de orgulho e raiva competitiva. Mesmo contra adversários mais fracos e no papel sem gols Barella e cia. O tempo de palavras e explicações acabou, depois de 11 eliminatórias no torneio, porque as conclusões ainda são as mesmas de um ou dois meses atrás. E nenhuma cura foi encontrada… Ontem à noite o cara a cara com Inzaghi durou cerca de vinte minutos, e então os dirigentes continuaram conversando entre si na sala ao lado do vestiário por mais meia hora. Esta manhã Marotta, Ausilio e Baccin estão todos no Appiano para assistir ao treino e almoçar com o treinador. Na prática, isso sempre acontece, mas hoje esse gesto tem claramente um significado muito mais “notório”. Deve ser lido como uma tentativa desesperada de ficar perto do time, para fazê-los entender que a temporada ainda não acabou e agora você não pode errar. Os gestores vão tentar fazer com que a empresa se sinta próxima, mas são cenas já vistas. O confronto de quarta-feira pode ser o último. Precisamos de uma versão Inter da Liga dos Campeões que leve as semifinais para evitar a revolução. Em seguida, a inversão de tendência de se mudar para o Empoli também na liga. Mudar o treinador agora, e principalmente colocar o agente infeccioso no banco, traria riscos óbvios. Os executivos sabem disso e o veem como uma carta de desespero. E não é por acaso que só o farão depois de 11 derrotas no campeonato, com o atual quinto lugar na classificação a preocupar, e depois de uma possível eliminação da Liga dos Campeões que já ninguém quer pensar. Agora, apesar da raiva pelo empate de 1 a 0 do Monza, é hora de tentar pensar positivamente. Continuar confiando em Inzaji e nos jogadores. Na noite de quarta-feira, tudo pode mudar. READ A incrível escolha de Cristiano Ronaldo e Manchester United: como presente para ...

