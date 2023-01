Boletim de notícias do Mercado de Transferências em 23 de janeiro de 2023

O agente da Telenord, Milan Skriniar, explicou aos microfones a discussão sobre o futuro do jogador. Não há dúvidas sobre a prorrogação perdida com o Inter: “Já informamos ao clube que Skriniar não renovará seu contrato e que não hesitamos em discutir o assunto com outros clubes.Roberto Cisti não quis deixar claro sobre o PSG, explicando também como foi o desejo do Inter de demitir o jogador no verão passado: “O Inter decidiu colocar Skriniar no mercado neste verão, o jogador não estava. Uma escolha do clube levou a negociações entre Inter e Paris Saint-Germain, das quais obviamente fomos informados. As negociações fracassaram e o Milan aceitou o contrato com tranquilidade, profissionalismo e absoluto respeito.

No final, ele então refez os passos dos últimos meses: “Atendemos a todos os pedidos de reunião do Inter, apresentamos nosso pedido financeiro e, então, no início de novembro de 2022, o clube nos fez uma proposta. Cerca de um mês depois, antes do Natal, comuniquei ao Inter a minha decisão de não aceitar a oferta. A escolha foi confirmada no início de janeiro, antes da Supercopa da Itália.

Sobre a questão do Paris Saint-Germain:Não nos falamos sobre o Paris, assim como não revelamos nossas posições e as do Inter, já que combinamos tratar do assunto com o devido sigilo, em prol da serenidade e do desempenho da equipe.