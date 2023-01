Negociações e novidades do mercado de transferências 23 de janeiro

também hoje, segunda-feira, 23 de janeiro Em 2023, foi um dia cheio de negócios, negociações e novidades do mercado de transferências. Cada vez menos até o final da sessão de inverno, marcada para terça-feira, dia 31. Aqui estão as principais notícias relacionadas à Série B, Série B e futebol estrangeiro.

Milão

É uma queda de braço entre Roma e a Milão para Nicolau Zaniolo. Milão abriu à noite Um empréstimo com compromisso de compra em caso de qualificação para a Liga dos Campeões Para persuadir Roma a vender Zaniolo. Os rossoneri também gostariam de associar o resgate a um número Participantes para o jogador. Uma oferta que esclarece as intenções do clube, mas ainda não é suficiente para convencer os Giallorossi. Roma também constrói um muro em relação a números. A proposta do Milan, na verdade, seria Cerca de 18-19 milhões mais bônus, para um total de 22 milhões do euro. Os Giallorossi continuam a ponderar os números mais altos (aprox. 35-40 milhões). Em suma, a diferença ainda é muito grande.

Na frente da renovação, Giroud será convocado no final do mercado de transferências para assinar uma prorrogação de um ano com os mesmos números atuais. Nenhuma opção de renovação seria incluída no contrato, então o atacante assinaria uma renovação de contrato de um ano. Quanto às saídas, exceto que Bakayoko Ele parece se convencer a aceitarAdana DemirsporTreinamento de equipe Vicente Montella. Os sinais são – por enquanto – positivos. Mesmo que o meio-campista saia do Milan, os rossoneri não contratarão ninguém para essa posição.

Lado de dentro

Gagliardini Ele pode deixar o Inter no final da temporada, ou mesmo nesta sessão do mercado de transferências. Sobre o meio-campista Nerazzurri há Floresta de Nottingham. Há uma pesquisa feita pelo clube inglês que trabalha para trazer Gagliardini para a Premier League: para entender se é verão ou se há uma tentativa ainda nos últimos dias do mercado de transferências. Ionot Radu chega ao Auxerre por empréstimo.

Roma

lá Roma Ainda à procura de alojamento para Eldor Shomorodoff, avançado nascido em 1995, está agora à margem do projeto Giallorossi. nas últimas horas, Bayer Leverkusen, que iniciou contatos durante o dia, mas ainda não fez uma proposta formal a Roma. Também houve interesse de Lille, Cremonese e Torino em Chomorodov por algum tempo.

Hellas Verona

a Marselha uma oferta 15 milhões de euros mais bónus noHellas Verona para Para você, que permanecerá emprestado à Itália até o final da temporada. No meio-campista sérvio também Turim, que elaborou uma proposta mais baixa (com a aprovação especial de Juric) e gostaria de disponibilizá-la imediatamente. A expectativa é que o jogador responda até a manhã desta terça-feira.

Na entrada, no entanto, Verona está muito perto Ondri Dudameio-campista eslovaco Colônia. vai chegar em Empréstimo com opção de cerca de 2,5 milhões de euros E realmente é É esperado nos próximos dias na cidadeDe fato, o jogador deve chegar a Verona na noite de terça-feira, após o que passa por exames médicos e assina o contrato.

Sampdoria

pressão de lado Sampdoria para Elias NestorovskyA Udinese foi contactada esta segunda-feira para trazer o macedónio, nascido em 1990, para o Génova. Uma das prioridades do mercado Sampdoria é também Arrume um zagueiro central E para isso ele espera uma resposta da Estrela Vermelha. O nome comum existe há muito tempo DragovicDesenvolvimentos pendentes. No caso de você obter uma resposta positiva, então A Sampdoria ainda aceita um jogador austríaco com raízes sérviasindependentemente do futuro collie. Sondagem também no meio-campo: é Anthony Palumbo Nome em marcos de Sampdoria. No momento houve votação do clube de Ternana, sem abertura do clube da Úmbria.

Monza

a Monza Fechado para Franco Carbone afiliadoInter. O jogador jogou por empréstimo na primeira metade da temporada cagliari. Na manhã de segunda-feira, Carbone passou por um exame médico com Brianza. Nas próximas horas, a contratação e a transferência oficial chegarão em um empréstimo de um ano e meio com opção de compra para o Monza e recompra para o Inter.

Salerno e Bolonha

lá Salernitana Contactos iniciados com o Benfica SeferovichAtualmente emprestado ao Galatasaray. Além disso, o povo da Campânia planeja fechar amanhã com Veneza Para o oneroso Empréstimo Domen ČrnigojMeio-campista, nascido em 1995: As laterais são muito próximas. a BolonhaNo entanto, Denso emprestou Cássio para Rápido Viena.

série b

Nesta segunda-feira Stephen pentes Eu assinei os documentos com Benevento. a Veneza conheci ele especiarias fechar para Hristov E Ellertson. EU’Ele ouve A chegada foi formalizada Proya De Vicenza por empréstimo com direito de compra. a modena, Trancado para uma chance no futuro: já foi feito para bozang. O jogador seguirá emprestado ao Carrara e chegará ao Modena em seis meses. lá Spal Manter contato com croton para Cargobo assim como com Nainggolan. A SPAL está muito confiante em obter uma resposta positiva do ex-meio-campista da Inter e da Roma em breve. a Frosinone Interessado em Johnson Veneza. O Clube Angelozzi também está pensando Bidawi Áscoli. a Como Estará encerrado entre terça e quarta-feira de manhã Romênia. Quanto ao defesa, resta apenas que apure com o Sassuolo se chegará por empréstimo diretamente ou por direito. Para a porta também Sempre Mas que Gênova ainda não está livre no momento, Como tenta Alfred gomis. a Génova agora fecha para DragosO jogador do Standard Liège chega a meio da semana, pelo que estará disponível para o jogo com o Pisa, no sábado, dia 28 de janeiro. em mim Brasilik Hellas Verona ali Palermo E Spal.

fora do país

EU’arsenal Formalizar a compra kyeworO zagueiro chega direto do Spezia por 17,5 milhões de libras, além de bônus. Fernando Santosex-selecionador de Portugal, está pronto para se tornar o novo técnico de Portugal Polônia. a Vejo Ofereceu 3 milhões no total por Alexis Tebede, turma de 2003 do Stuttgart, agora protagonista com Claus Altach. Ionot Radugoleiro titular do Inter, emprestado aoAuxerre. Substitui o goleiro Kostellque vai para a noite como o segundo. Samuel Mraz a queda No especiarias a partir de Continuação do empréstimo em Espanha ao Mirandes e passagem a um empréstimo de seis meses paraanortose. a Cidade de Manchester Formalizar a compra Máximo Peroni de Filadélfia. folhas de Terna Raul Moreau. O atacante de 2002, titular da Lazio, irá paraOviedo.