Série B: Cagliari e Frosinone vencem no topo – Sport

Reggina vence em Ascoli, Frosinone sobre Ternana por 3 a 0 em “Sterbi”. Fora de casa, Modena, Perugia e Pisa venceram, enquanto Brescia, Palermo e Venezia Parma terminaram empatados. Triunfo entre as amistosas muralhas de Cagliari e Como

imagem do décimo nono diaResultados e classificações)

Bréscia Palermo 1-1

Ascoli Reggina 0-1

Benevento – Perugia 0-2

Cagliari Cosenza 2-0

Como Cittadella 2-0

Spal Pisa 0-1

Sodterol – Modena 0-2

Veneza Parma 2-2

Frosinone-Ternana 3-0

Bari Gênova 1-2 horas

Série B em cereais

Bréscia Palermo 1-1 Os lombardos, com Agetti aparecendo pela primeira vez fora do banco, abriram vantagem aos cinco minutos com Galazzi, e aos sete minutos Rosanero voltou a igualar Segre

Ascoli Reggina 0-1 Para Del Duca. Gol de Rivas aos 19º.

Benevento – Perugia 0-2 para “Vigorito”. Gols de Lizzy aos 46 minutos e Luberini aos 37 minutos.

Spal Pisa 0-1 Para Paulo Mazza. Gol de Sebele aos 9º.

Sodterol – Modena 0-2 para “Druso”. Gols de Magnino aos 22′ pt e Armellino aos 36′ st.

Veneza e Parma 2-2 em “Penzo”. Os convidados marcaram com Vazquez aos 45 minutos (pênalti) e aos cinco minutos, depois os donos da casa marcaram dois gols com Bohjanbalo aos 25 minutos e Perini aos 37 minutos.

Como Cittadella 2-0 Em “Sinigaglia”. Golos de Arrigoni aos 4′ pontos e Mancuso aos 27′.

Cagliari Cosenza 2-0 Na Arena da Sardenha. Gols de Lapadola aos 20 minutos e da noite aos 41 minutos. Frosinone-Ternana 3-0 ao “pedigree”. E esses são os gols: Aos 38 minutos, Mulatiri. Rua Insigne, 9, 27′ Garritano. Bari Génova 1-2 em São Nicolau. Os visitantes lideram com Puskas com 2 pontos, igualando o anfitrião com Shadira, voltando da quarta colocação da Copa do Mundo com o Marrocos, com 33 pontos. O Gênova volta a marcar com Gudmonson aos 13. Para Alberto Gilardino, esta é a terceira vitória em 4 partidas como técnico do Gênova.