“Você deveria ser grato ao Milan”

Rafael Lião Ele é, neste momento, o mais atento pelos executivos da Milão. Os portugueses jogaram considerando tudo boa copa do mundo qual, ii transferência de mercado, elevou seu já alto valor de mercado. o anterior Sporting Lisboa Válido agora 85 milhões de euros Mas por mim Rossoneri Parece grande no momento secretamentea “Os perigos de Donnarumma”. O contrato de Leão termina em junho 2024 Embora haja um edifício e Os sentimentos continuam bonsjogador Ainda não renovado. Ele também falou sobre isso Fábio CapelloJogador e treinador histórico Rossoneri.

Sobre o LEAO

O ex-técnico tem idéias muito claras e dublado para microfones Notícias de Milão. Abaixo estão suas declarações.

“Se se torna o que se torna Ele deve isso ao Milane devo a ele alguma gratidão Donnarumma não. Se a gratidão não existe mais, nada pode ser dito. O jogador provou seu valor. Também brincou um pouco com o freio de mão no Mundial, mas quando se libertou mostrou todas as suas qualidades, que ainda não cruzou“.

Sobre Maignan

Capello também se concentrou em Mike Minyan. O goleiro francês vem de uma lesão muito longa e depois Outro revésUm retorno ao campo parece mais distante do que nunca.

“Minyan é uma grande perda para o Milan: dá segurança a toda a defesa, é um líder. Será uma ausência pesada. O gêmeo é um bicho feio, eu também fui como jogador: ele parecia curado e depois voltou. Vamos torcer para que ele esteja pronto para a Liga dos Campeões.”