O advogado de acidentes que não se move fecha a questão: “Ele estava certo”.

Roma – A polícia de trânsito de Roma encerrou a investigação sobre o acidente de Ciro Immobile. A situação agora passa para as mãos das seguradoras. E Ardis Durassi, advogado do atacante da Lazio, Compartilhe uma história em seu perfil do Instagram: As notícias de hoje confirmam o que foi anunciado desde o primeiro dia do acidente, apoiado em fatos e no que meu cliente endossou vigorosamente. Assim, até à data, não existem elementos substantivos de conflito por parte de Ciro, que não só ultrapassou o sinal verde, como teve a devida atenção à condução que lhe permitiu reagir desviando no local, evitando quaisquer vítimas. Eu ainda acho que o engenheiro também estava fazendo o concurso verde. E a polícia local trabalhou intensa e acertadamente, evitando, de acordo com o disposto na lei, “apontar o dedo” na ausência de certos elementos objetivos. Tudo volta ao que sempre indiquei, que é um assunto civil a ser resolvido entre as partes e as seguradoras, como os muitos acidentes triviais sem feridos graves que infelizmente acontecem todos os dias nas estradas.