O desafio de Currie termina com uma vitória inútil de 3 a 2 para o Perugia. O primeiro tempo terminou com uma diferença digna do visitante que jogou melhor no primeiro tempo. No último quarto da primeira hora do primeiro tempo, Manfredini assumiu a cadeira e defendeu duas vezes o gol dos ataques dos donos da casa, reforçado pela notícia da dupla superioridade do Palermo sobre o Brescia. O Perugia vira o placar na primeira fase do segundo tempo, mas poucos segundos depois do gol inaugural, Currie fica paralisado com a notícia do empate no Brescia, que significa rebaixamento para os comandados de Kasturi. Na disputada final, o Benevento empatou primeiro, antes de uma calmaria coletiva da defesa giallorossi, dando aos úmbrios uma vantagem decisiva.22h41