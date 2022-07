Abertura do La Gazzetta dello Sport em Paulo Dybala: “Inter Joya mia”

Inter Guia Mia. Este é o título de abertura na primeira página de Gazzetta dello sport Na edição de hoje Paulo Dybala. O argentino movimenta o mercado, enquanto Marotta estuda o impulso. Napoli e Mourinho também estão no caminho certo em relação ao futuro da ex-Juventus…

Inter- Há espaço para nerazzurri na parte inferior da primeira página com este título: “Se não, tudo é como antes.” A equipe de Simone Inzaghi vence um amistoso por 4 a 1 contra o Lugano, e certamente mais avançada nos preparativos. A velha química entre Taurus e Big Rom sempre funciona e isso é uma boa notícia.

Calido Coulibaly – Um espaço no topo da primeira página para os senegaleses com este título: “Chelsea está perto”. Os Blues oferecem 40 milhões de euros ao defesa-central do Nápoles, enquanto Luciano Spalletti, treinador da equipa do Nápoles, defende-se: “Ai de quem lhe disser alguma coisa”.

Gleeson Bremer – Há espaço para o zagueiro brasileiro no topo da primeira página com a manchete: “Dérbi da Itália para ele”. Inter e Juventus procuram a 97ª classe, enquanto Cairo, entretanto, não tem dúvidas: “Se Skriniar custa 70 milhões de euros, vale mais do que dizem”.

Paulo Pogba – “Juventus, 10 anos curtindo.” Esta é a manchete que o jornal dá na seção lateral da primeira página. O francês se apresenta imediatamente com palavras significativas: “Voltarei para vencer”. O novo caminho da senhora começa a partir do acordo celebrado com Massimiliano Allegri.

Rafael Lião – O jornal dedicou um espaço na secção lateral à primeira página dos portugueses com esta manchete: “Presto”. Satanás deve acreditar em uma joia renovando o contrato que ainda não explodiu. A Premier League ainda está adormecida.