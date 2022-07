Telefonema Spalletti e estreia

em casa Nápoles Ferido para mover a coluna do painel como Kalidou Coulibaly (juntamente com a despedida de Mertens, mesmo que os slots de regeneração não desapareçam e Insigne não possa ser curado) apenas por um tiro recebido com o mesmo peso específico, embora em outra seção: o que leva a Paulo Dybala. Luciano Spalletti passou palavras importantes para ele e veria Goya como o parceiro ideal para Osimene, conceitos que tem Explicado por telefone Em uma ligação que os dois teriam tido nas últimas horas, escreve a Gazzetta dello Sport.