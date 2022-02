Russia e Spagna volano alle semifinali battendo Slovackhia e Russia – OA Sport

Agli Europei 2022 di calcio a 5, o quadro delle semifinaliste é completo. Dopo Portogallo e Ucraina, che ieri hanno rispettivamente superato Finlandia e Kazakistan, e outros devidos partite erano na agenda: Russia-Georgia e Spagna-Slovacchia. Andiamo a vedere come son andate.

Rússia-Geórgia 3-1

Alla fine vincono i favorite, ma che fatica per Abramov e compagni allo Ziggo Dome di Amsterdam. Eu georgiani incartano al meglio la partita, tanto che il primo tempo finisce 0-0.

La ripresa invece è mais vivace, ma non meno equilibrata. Niyazov-Petry Branco: botta e risposta. Rússia em vantaggio por um minuto o poco mais: caucasici però prontissimi a rimetersi em parità por l’1-1 del ventiquattresimo minuto.

Il match é stappato. Robinho si accende: inventa un assist. La palla chegou a Chishkala che segna. E’ il punto del 2-1. Al termine mancano dodici minuti.

La Georgia capisce subito de non riuscire a trovare um outro ponto do pari e allora se gioca il portiere di movimento para provar que cria diversas soluções em superioridade. I russi si armano di pazienza e sofferenza. Resistência, resistência, resistência, sino a quando, um segundo dalla multa, ancora com Chishkala não trovano é definitivo gol de 3-1 che por loro significa semifinal.

Espanha-Eslováquia 5-1

Em questa contesa invece “non c’è mai partita”. Le Furie Rosse travolgono i rivali facendo capire sin da subito chi comandante sul campo.

Melado, dopo poco più di novanta secondi: per il gol dell’1-0. Poi Lozano al decimo e Raul Campos al quarto d’ora. Grandinano fantasia, giocate e assist. Si va all’intervallo sul 3-0 per gli ibérico.

Il match è di fatto chiuso, la ripresa serve solo a definire il punteggio conclusivo. Gli slovacchi si ritrovano anche in quattro: Směřička nel corso del ventiquattresimo minuto viene espulso. Un cartellino che costa il 4-0, ancora ad opera di Melado.

Negli minuti minuti c’è giusto il tempo per il gol della bandiera della Slovacchia, com Serbin, e por la griffe nuovamente portada ao tabellino de Raul Campos che mette a referir il gol del 5-1.

Semifinal: Venerdì 4 de fevereiro de 2022, Ucraina-Rússia (minério 17) e Spagna-Portogallo (minério 20).

Foto: Foto de Oliver Hardt – UEFA/UEFA.com