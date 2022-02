Calcio: Nazionale donne. Bertolini “Teste da Copa do Algarve importante”

Il 26 febbraio il debutto contro la Danimarca, il 20 sfida con la Norvegia ROMA (ITALPRESS) – Sono Italia, Portogallo, Danimarca, Norvegia e Svezia le nazionali che parteciperanno alla nuova edizione dell’soileogarveti cup, dispute dal 16 al 23 febbraio nella regione Portoghese dell’Algarve. A quasi due anni di distanza dall’ultima partcipazione, le azzurre tornado quindi nel sud del Portogallo per riprendere il camino abruptamente interrotto l’11 marzo del 2020, bloc when l’aggravarsi dell’emergenza e ilata alco de COVID-19 i due Paesi costrinsero Gama e compagne ad antecipare com un charter il rientro na Itália, rnunciando dopo le brillanti vittorie com Portogallo (2-1) e Nuova Zelanda (3-0) disputando o finale contro la Germania. A sorte efetuou o oggi pomeriggio habilitou a Nazionale di Milena Bertolini esordirà mercoledì 16 febbraio a Lagos con la Danimarca, per poi sfidare domenica 20 febbraio a Faro la Norvegia. Il programma si concluirà mercoledì 23 Febbraio: le squadre che nelle prime due partite avranno conquistano mais punti si contenderanno il trofeo nella finalissima, mentre le altre tre si affronteranno em um mini triangolare à gret 3 min triangolare in ogni – min al 5° posto. “È un torneo prestigioso – ha dichiarato la Ct Bertolini – che ci darà l’oportunità di capire a che punto siamo e di lavorare in view oflle importante sfide di qualificazione al mondiale del 2023 in programma ad aprile. Affronteremo, sa prima nazionfa partite difficili e molto intenso do ponto de vista físico. A guia do albo d’oro del torneo son gli Stati Uniti com 10 vittorie, seguiti da Norvegia (5), Svezia (4) e Germania (4). (ITALPRESS). ari/com 02-Fev-22 18:50