Derrote Trieste no primeiro torneio

Desafio na casa com Bizarro temporada abre Basquetebol Trieste, que nunca havia perdido para Marche dentro de Friendly Walls. Entre os anfitriões presentes no banco está o Lever a assinar em homenagem à contratação, após uma cirurgia no joelho, enquanto o papel do primeiro é Frank Gaines, em Pisaro na temporada 2014/15, embora em apenas seis jogos.

Trieste Bizarro, a corrida

O treinador Legovich começa com Davis, Bartley, Dingili, Pacher e Spencer. Este último se apresenta imediatamente aos seus novos fãs, seguindo as instruções habilidosas de Davis, enquanto do outro lado, Tambone interpreta Kravic e Cheatam. O capitão Deangeli marcou na súmula e incendiou o edifício, com os visitantes, no entanto, mantendo a vantagem até o primeiro tempo, quando a dupla Davis-Spencer aparece e deixa o Trieste influenciar a partida aos 11. As defesas ainda são marcadas de ambos os lados do parquet, e há grades de ataque e algumas vielas deliciosas; Os hóspedes aproveitam para voltar à estrada graças a Abdul Rahman em boa forma. Mesmo que as entradas de Gaines e Campogrande dêem nova vida ao ataque do Trieste, os anfitriões continuam a sofrer particularmente com as iniciativas de empate de Kravic e Tambone dall’arco, levando Pesaro a fechar os primeiros 10 minutos a +9.

No início da Parte Dois, a música parece não mudar, é sempre Carpegna Prosciutto quem dita o ritmo do jogo, mesmo mudando os campeões no parquet, com Abderrahmane e Totti subindo ao palco. Para Trieste, há muitos ganhos, que Bossi e seus companheiros costumam procurar de boa vontade, mas a lacuna permanece a favor dos convidados, que não cedem um centímetro e mostram grande versatilidade ofensiva. Davis volta ao seu papel de piloto habitual e Trieste gasta alguns pontos de diferença, atingindo -4 após 6 minutos. Tambone e Gaines desafiam um ao outro de um arco, e sob os painéis está um caso entre Spencer e Totè. O contra-ataque de Davis e a subsequente submersão de Bartley fizeram a alegria disparar novamente, com Trieste perdendo o placar. Pesaro fica sem bounty e tem alguns problemas para parar a energia dos anfitriões, que conseguem ficar alertas, enquanto fecham o segundo intervalo em -3.

O terceiro quarto que começa com um Pisaro de tração dianteira, empurrado por Tamboni e acima de tudo Moretti, Trieste conta com Davis, que bate de baixo e de fora, mantendo seus jogadores viciados no placar. A defesa do Trieste não é infalível, e os jogadores de Pisaro encontram pouca oposição nas linhas de ataque contra o ferro: quase um convite de casamento para o “habitual” Abderrahmane e Kravic, que certamente não se permitem rezar por eles. Butcher e Veldera são incapazes de enfrentar Kravic e Mazzola e a trama se torna um terreno difícil para conquistar Trieste. Pizarro aumenta a diferença para dois dígitos para encontrar pontos também do arco e o técnico Lejovich tenta embaralhar as cartas, trazendo Gaines de volta ao parquet. O efeito não é instantâneo, os convidados seguram firmemente as rédeas da corrida, muitas vezes enviando voluntariamente suas torres para atacar por baixo e atingir +12 no final.

A última parte sempre começa com Pizarro para liderar a corrida com avanços e pontos liberados por Abdel Rahman, Trieste está molhado e com dificuldade em produzir um volume de negócios. A passagem de Moretti de Totè captura perfeitamente o momento sombrio de Trieste, que está tentando interagir com Bartley e Gaines. Moretti e Tamboni diferem, e no meio do quarto a diferença é de 17 pontos a favor dos convidados. O público empurra ruidosamente a equipe, colocando coração e alma nela, mas não consegue se recuperar. Na final Pissarro viaja no veludo, fecha as camisas defensivas e se deixa balançar, abrindo o tempo lixo logo e devolvendo os dois pontos (pallacanestrotrieste.it).

Trista Pissarro, Relatório de Partida

Basquete Triplo – CARPEGNA HAM PESARO 74-100

Basquetebol Trieste: Gaines 23, Patcher 8, Posey 3, Davis 12, Spencer 4, Dingili 5, Campogrande 3, Feldera 4, Bartley 12, Lever n. Todos.: Legovich

Presunto Carpegna Pesaro: Kravic 20, Abdur-Rahkman 21, Visconti 0, Moretti 19, Tambone 14, Stazzonelli 0, Mazzola 4, Charalampopoulos ne, Totè 10, Cheatham 12, Defino ne. Todos.: Rebessa

parcial: 18-27 / 44-47 / 60-72

o revisor: Matsoni, Grisões, Katani

Foto palacanestrotrieste.it