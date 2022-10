A piada decisiva de Jack Miller para o pódio de Buriram – OA Sport

Habilidades técnicas e trabalho de preparação, mas no final muito faz a mente. No esporte, como na vida, a capacidade de encontrar forças para superar obstáculos pode se apresentar de diferentes maneiras. Em caso MotoGP GP da Tailândiao contexto colocou uma pressão sobre os pilotos: Uma verdadeira tempestade atingiu a pista de Purinam e o início tardio despertou sentimentos diferentes para os líderes da pista.

Havia alguém que amava Fabio Quartaro (líder do campeonato mundial) estava pronto para qualquer coisa e estava ansioso para fazer bem, talvez ele pensasse que tinha mais chances do que seu rival no campeonato Francesco Bagnaia. Pecco veio de dificuldades no molhado Motegi e do GP de domingo, no seco, com um acidente.

Então havia preocupação em seu rostoe veja como Júpiter Pluvio Estava furioso. O companheiro de equipe cuidou dele Jack Miller Com algumas piadas em grande estilo australiano As frutas estavam lá: “Estava chovendo e eu o vi introvertido e pensativo. Pico é um dos mil sentimentos, então me aproximei dele e o lembrei de como ele é forte na água, para se concentrar em fazer o que ele pode fazer. Ele fez um ótimo trabalho e agora está -2Jack disse ontem (Fonte: Gazzetta dello Sport).

MotoGP, a Ducati dá ordens às equipas? Zarco: “Pedem que prestemos atenção”

Bajnaya, com uma corrida inteligente e decisiva, terminou em terceiro atrás apenas dos portugueses Miguel Oliveira e MillerEnquanto Quartaro caiu em 17º lugar sem somar pontos. Assim, com três corridas restantes, tudo está aberto ao Pico, e as portas do campeão mundial podem ser abertas.

Foto: Clique em MotoGP.com