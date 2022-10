SÉRIE A TIM – ROMA vs LAZIO a partir de 6 de novembro de 2022 – CUPONS DE VENDA

SS Lazio anuncia datas e procedimentos para venda de ingressos para o próximo derby do campeonato Roma – Lácio em 6 de novembro às 18:00.

1) A fase de venda reservada para assinantes na temporada 2022-2023

Das 16h00 de segunda-feira, 3 de outubro, até às 19h00 de domingo, 16 de outubro.

Como chegar à preempção:

– Com Cartão de Ventilador 1900 Digite o código começando com 032 … até 12 dígitos.

– com cartão de águia Digite o código começando com EAG… até 12 números/caracteres.

– b) Assinatura tradicional (ainda não digitalizada):

– Digite o código de preferência indicado na assinatura precedido do número 0 até 12 dígitos:

1) O exemplo clássico comprado online:

Um torcedor encontrará o seguinte código de preferência em seu bilhete de temporada: 000000001073304.

Para efetuar a compra, você não deve inserir todos os números mostrados no pdf sob o código de preferência do item, mas eliminar os zeros à direita para chegar a um total de 12 dígitos: 000001073304

2) Um exemplo clássico comprado em lojas:

Digite o código de preferência indicado na assinatura precedido por um número 0 até 12 dígitos :

2) Fase de venda gratuita

A partir das 16h00 de segunda-feira, 17 de outubro

Os cupons podem ser adquiridos em:

– ON-LINE através do circuito Vivaticket (excluindo o Anfiteatro Monte Mario)

– Pontos de venda Vivaticite (excluindo o Anfiteatro Monte Mario)

setor Monte Mario Pessoas com deficiência que não andam em cadeira de rodas Mais eu as acompanhoestará à venda a partir das 16:00 de segunda-feira 3 de outubro no call center 06/89386000 (Seg-Sex 9:30-18:30) Preço total desativado + utilitários 50 euros.

Os portões estão programados para abrir às 15h30.

Estes serão os pontos de acesso ao Estádio Olímpico para portadores de ingressos:

– Rua olímpica Para bilhetes de cadeira de rodas Tribuna Monte Mario e Monte Mario com um acompanhante.

– Praça Piero Dodi Para cupons Corva Nord – especial Nordeste e Noroeste

Relembramos que quem adquirir o bilhete fisicamente no ponto de venda deverá apresentar o seu documento de identificação, caso contrário não será possível a emissão do bilhete (DL 8/2/2010 n.º 8). Nem todas as carteiras de habilitação recentes que não indiquem o local de residência como documentos aptos para venda serão consideradas.

Na fase de pré-assinatura, você tem direito a comprar apenas um ingresso, enquanto na venda gratuita, o número máximo de ingressos que uma pessoa pode adquirir é quatro conforme o disposto no Observatório do Esporte. Neste caso, uma cópia do documento de identidade pode ser apresentada às outras três pessoas.

Setores e Preços:

seção inteira Menor de 16 anos

Fórum Monte Mário (***) 116 euros 50 euros

Trybona M. Mario não anda no Carr. € 20 + ACC.GNO € 30 (**) 50 euros =

NORDESTE DISTINTO – APÓS A EXTENSÃO DA ÁREA ESPECIAL NOROESTE E KURFA NORD 45 euros =

Noroeste distinto 45 euros =

curva norte 45 euros =



Uma taxa de serviço de 3,30% será aplicada ao custo dos vouchers de vendas online.

O segmento Distinti Nord Est só estará à venda quando os assentos forem vendidos na Curva Nord e Distinto Nord Ovest.

As crianças nascidas após 01/01/2006 podem comprar um bilhete com desconto para menores de 16 anos.(**) Setor

Monte Mario Pessoas com deficiência que não andam em cadeira de rodas Mais eu as acompanho estará à venda a partir das 16:00 de segunda-feira 3 de outubro no call center 06/89386000 (Seg-Sex 9:30-18:30) Preço total desativado + utilitários 50 euros. (***) Setor Monte Mário Só estará à venda com outro canal online.

Clique aqui alcançar. O preço indicado começa mas aumenta dependendo da venda.Para alterar os cupons de usuário

Clique aqui . Para exibir um banner no estádio que não seja registrado pelo observatório, é necessário enviar uma solicitação. Clique aqui