Al-Ardi não desiste do projeto futebolístico

Bottom Berhain, que deixou a arena na corrida pelo Milan, segue na janela e pode avaliar novas oportunidades na Itália

Mohammed Al-ArdhiCEO da InvestcorpEle não era muito falador. Nem a hora de sair de cena na corrida Milan (“Discutimos com Elliott sobre um potencial investimento no AC Milan. Assim como nas ofertas especiais, nenhum acordo comercial foi alcançado e mutuamente acordado para encerrar as negociações. Desejamos ao Milan o melhor para a próxima temporada e além”)destinado a passar sob a liderança pássaro vermelho, que o fundo número um do Burheen Fund, embora por ocasião de reuniões com investidores em que ocorreu uma ampla discussão de projetos futuros, não deixou de reafirmar sua atratividade para o baile. a partir de DavosDe fato, Al-Aridi explicou que “Só posso confirmar o nosso interesse na indústria do futebol”. O que de alguma forma deixa a porta aberta para avaliar quaisquer outras oportunidades na Itália.

Que? difícil de dizer. Definitivamente Investcorpmesmo que seja oficialmente retirado neste momento, permanecerá em Uma janela para Milão para Elliott e Redbird Eles não vão fechá-lo colocando a caneta no papel. Em outras palavras, o negócio foi fechado hoje, mas o negócio entre os dois deve dar errado por um motivo duas caixas americanasnão descarte acidental Pode retornar ao ataque com um nova oferta. Por outro lado, também há A outra metade de Milão oscila entre o presente da China e um futuro que ainda não foi decifrado. Vamos especificar: não estamos falando de contatos em andamento, muito menos de negociações. InterNo entanto, continua a ser um prato apetitoso em alguns aspectos, com Marca respeitado e mesma perspectiva de campo, com tudo acontecendo ao seu redor, de Milão. Para ser objetivamente diferente – nos últimos dias se falou de uma pesquisa da InvestCorp com os nerazzurri antes mesmo de se tratar dos rossoneri, pesquisa que não foi confirmada por fontes próximas aos árabes, editor – As contas dos dois clubes. As de Milão foram limpas, enquanto as do Inter certamente devem ser repostas.



É certo que os italianos – opções estrangeiras que serão descartadas por vários motivos – para investir no futebol não serão muitos. lá Roma Lutando com oferta de aquisição FriedkinO Juventus Ele tem uma propriedade familiar forte e intocável, a Turim ou o Sampdoriaeste último que está procurando um mestre, não parece atraente, então Nápoles seria uma solução complexa, Fiorentina Não está à venda. Navegando pelos crisântemos, restará apenas o Inter. Mas repetimos, não há negociações em andamento. Hoje, porém, as perspectivas podem mudar nos próximos meses. A atração da Investcorp pelo futebol italiano também pode levar a desenvolvimentos emocionantes e inesperados.