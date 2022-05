“Oliviera? Deve merecer o lugar, o dono é Mario Roy”

Duplicação com Oliveira? Agente de Mario Roy vai para a ofensiva

Na verdade, o Uruguai terá que jogar com o lugar Mário Roy, que é, sem dúvida, continuado em azul. Para antecipar o agente do jogador, Mario Giuffredi, que falou à “1 Station Radio” já tinha reivindicado os “direitos” que os portugueses tinham conquistado graças à sua dureza em Nápoles: “Mario Rui é o dono, joga no Napoli há cinco anos, veio de uma grande temporada e com certeza vai ficar. Com todo respeito a Oliveira, confirmo que ele veio do Getafe e não do Real Madrid. É verdade que há competição, um jogador não pode jogar 50 partidas, senão o desempenho cai, mas antes de jogar, todos que chegam ao Napoli devem provar seu valor.“.