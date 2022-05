“Masara e eu sem contrato: desrespeito”

Diretor da zona técnica dos rossoneri: “Gosto de ser uma garantia para cada jogador do Milan: não sou eu quem não ganha um projeto”

Nem dá tempo de absorver as sobras da festa do Scudetto, que é em casa Milão Uma bomba inesperada explode, estranhamente, foi lançada Paulo Maldini Durante uma entrevista com Gazzeta dello Sport. O chefe do distrito técnico rossonero fala sem filtros, muito direto como sempre, sem poupar críticas: “Masara expirou e eu não renovei – Ele diz -. Quanto ao caminho percorrido e ao caso Rangnick, acho pouco respeito pelo CEO (Gazidised) ed Elliot Eles nem sentaram para conversar, eu só digo para conversar. Porque eles podem nos dizer que “seu negócio não era bom o suficiente para durar” ou eu poderia dizer “Eu não gosto da sua estratégia“. Gosto de ser uma espécie de garantia para o jogador do AC Milan.” sentou-se à mesa e isso não é bom.”

Uma explosão completa se seguiu aos dias em que a aparente intenção de renovar toda a administração foi liquidada da propriedade. período de minuto Mudando de Singer para RedBird No entanto, obviamente diminuiu Maldini Ele gostou muito pouco. “Durante meses – a bandeira rossonera continua – cMudou para o mercado mas no momento não temos recursos financeiros para esse salto qualitativo Também porque estamos em transição” e novamente: “Três grandes nomes nos permitirão abrir um ciclo, com uma estratégia de alto nível podemos competir muito.”

Talvez este seja o cerne da questão. Maldini parece não gostar da suposta continuidade do fundo anteriormente administrado Jerry Cardeal. Esperava na mudança de marcha, na possibilidade de se movimentar mais livremente e investir em alto nível, mas, ao contrário, as informações recebidas devem tê-lo convencido de que o negócio seria sempre o mesmo: a busca de jovens talentos para explorar no esperança de pegar o bom coringa .. para competir com as forças Grandes para heróis. Jolie, no entanto, que nem sempre é encontrada.



Hoje – explica mesmo – Com uma visão estratégica de alto nível, o Milan pode competir com os maiores. Pelo contrário, se você optar por ver manutenção, sem investimentos, sem ideias de Milão, o risco é ficar no limbo. O dono, Elliot ou o próximo, fecha o triênio e entende a estratégia que quer para o futuro. “Em suma, a mensagem é muito clara e os destinatários também. A bola neste momento está nas mãos de Elliot, RedBird e Ivan Gazidis, com quem definitivamente teremos um confronto nos próximos dias. Enquanto isso, o contrato entre Maldini e Massara ainda não apareceram, e o risco é que nessas O palco não esteja lá – ou não seja aceitável – possa ficar alto.