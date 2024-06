Tuttosport: “Deputado Sommer, o Inter parece determinado a fechar o círculo para…”

Um dos principais objetivos do mercado do Inter é encontrar um substituto para Sommer, com um guarda-redes pronto agora e num futuro próximo.

A busca do Inter por um segundo goleiro para a próxima temporada continua: o objetivo é encontrar um assistente confiável, Sommer, agora e no futuro próximo. Ponto da Tuttosport: “Até agora, o perfil em primeiro lugar é Josep Martinez, goleiro que teve um bom desempenho com Gilardino Genoa. O espanhol é popular há muito tempo – visto que mesmo nos últimos meses o seu agente falou dele aos nerazzurri – não tem uma valorização excessiva, com o contrato a expirar em 2025, e talvez jovens como os irmãos Zanotti e Esposito pudessem ser visto como o trunfo a gastar para impressionar o clube da Ligúria.

No fim de semana houve novos contatos entre os dois clubes e o Inter parece decidido a estreitar o círculo. Além disso, para evitar perder o menino a zero no próximo ano, os Rossoblu poderiam aceitar menos do que a exigência inicial de 15 milhões, já que o seu potencial herdeiro, Leo Roman de Oviedo, tem uma avaliação decididamente inferior. “O tempo está passando e todas as partes aguardam uma ação decisiva.”

© Todos os direitos reservados

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.”