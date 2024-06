Previsões para o amistoso entre Portugal e Croácia antes da Euro 2024

Um luxuoso amigável em Lisboa onde o último teste é para a seleção de CR7 e seleção de Modric, incluída no Euro 2024 no mesmo grupo dos Azzurri.

Este é um dos amigáveis ​​mais interessantes da semana que antecede o início do Campeonato da Europa de 2024 na Alemanha, agendado para sábado, 14 de junho, com um jogo entre Portugal e Croácia, jogo em que também jogará o nosso treinador Spalletti. Foi acompanhado com muito cuidado porque a seleção de Modric e Kovacic está no mesmo grupo azul da Espanha e da Albânia. Qual a melhor situação para estudar a equipe de Dalic no teste contra Ronaldo? Vamos então conhecer as previsões e probabilidades para o amigável entre Portugal e Croácia agendado em Lisboa, no sábado, 8 de junho, às 18h45.

Probabilidades de previsão entre Portugal e Croácia – Ronaldo, apesar da sua transferência para a Arábia, continua a ser um dos avançados mais competitivos e perigosos da Europa: e é precisamente por esta razão que Portugal, graças à presença de um Leão aparentemente rejuvenescido, é uma das seleções favoritas neste Campeonato alemão. (Aqui estão todas as chances de ganhar o Euro 2024). Mas atenção, porque a Croácia, terceira colocada na Copa do Mundo do Catar, raramente comete erros na competição e por isso a Itália terá que ter muito cuidado na comparação direta em que estarão velhos conhecidos – entre outros – como Kovacic, Perisic e Pasalic.

No amigável de Lisboa – último teste face ao Campeonato da Europa – gostaríamos de pensar que o resultado final de 0,55 sobre o LeoVegas, que também deverá ser tido em conta, num jogo que promete ser muito táctico, uma solução de 1,85. LeoVegas, 1,81 no NetBet, 1,80 no Better e 1,78 no Betway. READ Medalha de bronze para Madallone e Pedrotti

Leia outras previsões do Euro2024 para esta semana, com estatísticas detalhadas e análises exclusivas da Gazzetta Scommesse.

7 de junho – 10h59

© Todos os direitos reservados

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.”