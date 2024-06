Campeonato Europeu de Atletismo em Roma, ao vivo hoje: Sarah Fantini ouro no martelo, Torto prata nos 200m, Cito quinto nos 400m

Duas medalhas para a Itália na quarta jornada do Europeu em Roma. Sarah Fantini Ouro no lançamento do martelo. Filipe Torto Medalha de prata nos 200 metros com tempo significativamente superior ao estabelecido nas semifinais (20’41 vs. 20’14). Luca Citto Ele terminou a final dos 400 metros em quinto lugar depois de lutar pelo pódio durante três quartos da corrida. Osama Al-Zaghlami se aventura na corrida com obstáculos de 3.000 metros, mas termina em oitavo. Os atletas Bruni e Molinarulo ficaram longe do pódio. A Itália está em primeiro lugar no quadro de medalhas com 17 pódios (8 de ouro, 6 de prata, 3 de bronze). Presidente do estado Sérgio Mattarella Ele estará em campo na terça: já é noite Gianmarco Tamperi Na final do salto em altura.

Sarah Fantini: “Inesquecível” “Foi uma corrida incrível que nunca esquecerei. Nem consigo acreditar agora.” E assim Sarah Fantini, a nova campeã europeia do martelo, caminhou até os microfones da Rai. “Foi uma corrida progressista, algo pelo qual trabalhamos arduamente e isso mostra – continua ele – que os outros foram uma grande motivação. Ser campeão europeu tem um impacto enorme. Estou muito feliz.” Sarah Fantini, medalhista de ouro no martelo no Campeonato Europeu de Atletismo em Roma Por Mattia Chiusano

10 de junho de 2024



Torto: “Muita amargura” Filippo Torto está muito desiludido: “Não fiz uma boa corrida, reduzi depois de uns 50 metros e se não consigo ir bem fico muito desiludido, estava ao meu alcance, a vitória estava. aí e tive que aceitar mas não consegui, é mesmo tanta amargura, é outro objetivo mas agora preciso de alguns momentos para processar o que aconteceu. READ Onde você pode assistir ao jogo entre Portugal e Eslováquia na TV e com transmissão ao vivo gratuitamente Filippo Torto prata nos 200 metros Decepção parcial para Filippo Torto, que perdeu nos 200 metros para o suíço Mumenthaler (20:28). O italiano terminou em 20″41. Nas semifinais marcou 20″14. Bronze para o outro real suíço. Fausto Desallo V. Torto: “Tive cãibras depois dos 50 metros e sofri depois disso. Corri o risco de cair por causa do cansaço. Grande decepção, a vitória estava ao meu alcance, uma amargura muito grande. Agora preciso de alguns momentos para digerir o que fiz. Vou tente compensar isso no revezamento.”



(Reuters) Sarah Fantini ouro no lançamento do martelo Oitava medalha de ouro para a Itália: Sarah Fantini é campeã europeia no lançamento do martelo com um impressionante lançamento de ombro de 74,18 (no quarto lançamento). A prata foi para o recordista mundial Wlodarczyk (Polônia) com 72,92, e o bronze foi para Luga, na França.



(AFP) Na corrida de obstáculos masculina de 3.000 metros, Osama Al-Zaghlami se aventurou na largada e terminou em oitavo A dobradinha da França nos 3.000 metros com obstáculos: Millet vence Badrani e o alemão Berndorf fica em terceiro. Uma aposta do italiano Oussama Al-Zaghlami, que lança o ataque na primeira volta e é apanhado novamente na última: exausto, assume o oitavo lugar. O outro boho azul está em 14º lugar. Leilão feminino, suíço Moser vence O salto com vara feminino foi uma surpresa: Angelika Moser (Suíça) errou os dois primeiros saltos da noite às 4,43, depois produziu uma corrida impressionante e subiu para 4,78. O grego Stefanidi vem em segundo lugar com nota 4,73, mesma medida com mais erros de Coudry (Gbr). 400 mulheres, vitória polonesa com Kaczmarek Grande atuação de Natalia Kaczmarek, ouro nos 400 metros com melhor tempo do mundo (48:98). A prata vai para Adeleke, da Irlanda, e o bronze vai para a Holanda, com Klavier.



(Reuters) Sarah Fantini, feminina da Martello, marca 72,30 e assume a liderança Grande lançamento de Sarah Fantini no martelo: 72,30 no segundo arremesso. 400 homens, Luca Cito V Luca Cito terminou a final dos 400m na ​​quinta posição: 45″04, com um pouso certeiro na última reta. O ouro vai para o belga Alexander Daum, detentor do número do campeonato (44″15). Prata para Charles Dobson (44″ 38″) e bronze para o holandês Lemarvin Bonifacia (44″ 88″). Seto: “Minhas pernas estão rasgadas. Passei 200 metros muito rapidamente. Tentei seguir Doom: e correr com aquele canto dá um impulso incrível. O quinto lugar na primeira final é um exagero. “Eu estou muito satisfeito.”



(AFP) Leilão feminino, italianas sem medalhas: Molinarulo e Bruni eliminados, terminaram em sexto e sétimo Bruni (três faltas a 4,68) e Molinarulo (duas faltas a 4,68 e uma terceira tentativa fracassada a 4,73) foram eliminados. 200 mulheres, Cadari e Siragusa fora Dalia Kedari está fora: a Sardenha está em quarto lugar nas semifinais com 22″ 98. Irene Siragusa é a sexta em sua série com 23″ 17. Leilão feminino, Molinarulo sobe para 4,58, Bruni se salva na terceira tentativa Elisa Molinarulo salta 4,58 na primeira prova, Bruni ultrapassa a marca na terceira tentativa: os italianos estão sempre na corrida. 200m feminino, semifinal com Dalia Kedari e Irene Siragusa Os 200 competidores a caminho das semifinais: a primeira é Dalia Kedari e a segunda é Irene Siragusa. Asta, Bruni marca 4,43 na primeira tentativa Roberta Bruni se saiu bem na altitude seguinte: 4,43 na primeira tentativa. Bruni, da Roma, é o recordista italiano (4,73). Molinarolo também permanece sem erros.



(Reuters) Começa o salto com vara feminino A primeira final da noite: Roberta Bruni em oitavo e Elisa Molinarulo em nono no ranking europeu deste ano. Cowdrey da Grã-Bretanha é o favorito, 4,86 ​​este ano. Bruni erra na medida de abertura 4,28. A medição foi feita com margem por Elisa Molinarulo. Bruni errou na segunda tentativa.



(AFP) Larissa Iabichino: “Mal posso esperar para seguir o caminho certo” “Mal posso esperar para começar, estou apenas esperando, tentando ficar na minha ‘bolha’ e espero que o campo me dê a mesma energia que deu com o Mattia. Estou bem, vai. ser um jogo diferente.” Em muitos aspectos dos anos anteriores: já não sou o ‘filhote’, surgiram atletas muito fortes e jovens, podem haver muitas surpresas e, como sempre, preocupo-me com todas e ao mesmo tempo com nenhuma delas. “Estas são palavras Larissa Iabichino Às vésperas de sua estreia nas eliminatórias de salto em distância do Campeonato Europeu, em Roma. Decatlo com dois azuis Também é realizada uma competição de decatlo: os atletas competem no salto em altura. Os italianos Lorenzo Naidone e Dario Dester estão competindo. A primeira final do leilão feminino A primeira final da noite será no salto com vara feminino com as italianas Roberta Bruni e Elisa Molinarulo. Início às 20h15. Jacobs: “Pronto para ir no 4×100” “Nos últimos dois dias pensei em descansar. Hoje faremos alguns exercícios de mãos com todo o grupo e estamos prontos para voltar à pista amanhã.” Assim foi o campeão olímpico e bicampeão europeu Marcel Jacobs às vésperas das eliminatórias do revezamento 4 x 100 para o Campeonato Europeu de Atletismo, em Roma. Jacobs competirá no segundo tempo. Mattarella no Olímpico na terça-feira, é noite de Tampere O Chefe de Estado Sergio Mattarella participará da sessão noturna do quinto dia do Campeonato Europeu em Roma: é a noite do ataque de Gianmarco Tamperi ao ouro do salto em altura. Dois dias você receberá Tampere

A bandeira tricolor no Quirinale, pronta para ser hasteada na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris. “É uma grande honra”, disse Tampere. “Estremeço só de pensar que o presidente estará em campo – espero que goste. O atletismo merece a atenção de todos.”



(lidar) Lorenzo Simonelli convocado para o 4×100 O novo campeão europeu de 110 barreiras, Lorenzo Simonelli, foi convocado para participar do revezamento 4 x 100 masculino no Campeonato Europeu. “Na preparação para os 110m, nunca treino para a fase de lançamento, mas os 4 x 100m, assim como as barreiras altas, é uma disciplina onde a velocidade é importante.”



(AGV) Programa noturno 19h30 – Decatlo, salto em altura; 20h15 – Salto com vara (feminino), final; 21h05 – 200 metros (feminino), semifinais; 21h33 – Lançamento de martelo (feminino), final; 21h40 – 400 metros (masculinos) finais; 21h50 – 400 metros (feminino) final; 22h – 3.000 metros com obstáculos (masculino), final; 22h20 – Decatlo 400 metros; 22h50 – 200 metros (masculinos) finais; 19h30 – Decatlo, salto em altura; 20h15 – Salto com vara (feminino), final; 21h05 – 200 metros (feminino), semifinais; 21h33 – Lançamento de martelo (feminino), final; 21h40 – 400 metros (masculinos) finais; 21h50 – 400 metros (feminino) final; 22h – 3.000 metros com obstáculos (masculino), final; 22h20 – Decatlo 400 metros; 22h50 – 200 metros (masculinos) finais. 400 barreiras, final para Sebilio e Foloronso Alessandro Sibilio Ganha uma vaga na final dos 400 barreiras. O napolitano de 25 anos terminou a corrida com o tempo de 48,07 segundos, dominando os metros finais pela segunda vez na carreira, a apenas 14 centésimos de segundo do seu recorde pessoal e melhor resultado na semifinal. Campeão norueguês Carsten Warholm Ele anda em 48,75. Ele também chegou à final nos 400 barreiras Ayomide Folorunso Com 54,52 para uma clara melhoria no recorde sazonal, apesar de ter tocado no último obstáculo: terminou em terceiro, mas foi melhorada com o melhor tempo de recuperação e o quarto tempo geral do tour liderado pelo holandês Femke Boll (54,16). ?? ! Alessandro Sebellio chega à final do Europeu de Roma nos 400 barreiras pela segunda vez na carreira (48,07) e ao melhor tempo nas meias-finais. Warholm caminha em 48,75 A final é amanhã à noite no Estádio Olímpico#atletismoitaliano #Roma2024 pic.twitter.com/JOePkQ2iwI – Athletica Italiana (@architetturaitalia) 10 de junho de 2024 Aris, Riva e Maslak na final de 1500 Pietro Aris, Federico Riva e Osama Maslak qualificaram-se para a final da prova de 1500 metros marcada para quarta-feira. Aris terminou em segundo lugar em sua bateria com o tempo de 3m44s09, atrás do britânico Neil Gourley (3m44s05). Riva também ficou em segundo lugar com o tempo de 3m37s75, atrás do campeão olímpico e europeu Jacob Ingebrigtsen com o tempo de 3m37s65, enquanto Maslak chegou à final na quarta colocação com o tempo de 3m38s41.



