Alcaraz – Zverev final de Roland Garros ao vivo

antigo

Entre Alcaraz e Zverev há 9 anteriores Atualmente, Zverev lidera por 5-4 (mas 1-2 no saibro). Eles já se enfrentaram em Roland Garros, nas quartas de final de 2022 e nesse dia o alemão surpreendentemente venceu por 6-4, 6-4, 4-6, 7-6 (9/7). Este será o terceiro jogo de 2024: o primeiro foi no Open da Austrália, quando Zverev venceu, novamente nos quartos-de-final, por 6-1, 6-3, 6-7 (2/7), 6-4. No entanto, Alcaraz se vingou dois meses depois, no torneio Masters 1000 em Indian Wells, ao dominar o adversário (6-3, 6-1) nas quartas de final.