Medalha de ouro Sarah Franceschi no 400 Medley, Revolta e Maura Argento. 4 x 200 sl inelegível – OA Sport

A cortina caiu no primeiro dia de competições de natação nos Jogos do Mediterrâneo em Oran (Argélia).. Sete finais marcadas e A balança na Itália era de ouro e duas de prata. Menos orçamento do que o esperado e um pouco amargo.

Único sucesso alcançado entre as fileiras azuis Sarah Franceschi que venceu os 400 metros medley com um tempo de 4m40s86 por apenas 11 centavos sobre o turco Deniz Ertan. A diferença de Alba Ruiz Vazquez da Espanha é muito maior (+4,17). segundo lugar sobre Matteo Revolta Na prova de 50 Golfinhos, com 23,59, é precedido pelo português Diogo de Matos Ribeiro (23,38, recorde do campeonato), terceiro pelo grego Christian Gkolomev (23,61).

Outra prata foi obtida de Lourenço Mora Em 100 gols, ele apareceu com um tempo de 54,50 atrás do grego Evangelos Makrigiannis (54,35), enquanto o francês Frank Howell Stanislas (54,66) ficou com o bronze. para mimresposta dos homens maro 4 x 200 freestyle, que, sobretudo graças a uma excelente parte de Filippo Migli, provou-se claramente. No entanto, o júri reconheceu uma infração, e assim veio a desclassificação, então o sucesso foi para a Grécia (7:17.91) antes de Espanha (7:23.07) e Turquia (7:23.67).

Quanto às outras raças, ficou em quinto lugar Viola Scotto Di Carlo (25,48) no 50º estilo livre feminino; 7º e 8º em 200 seios para homens Alessandro Fusco (2: 15.38) e Giovanni Sorriso (2:15.90) ​​na prova vencida pelo turco Ogretir (2:11.16).

