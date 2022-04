Ciabatti o protagonista sem glória em Portugal

Viagem de treino a Portugal, mas um pouco azar para Max Bart Racing e Lorenzo Ciabati na classe EMX250

viagem lusitana aFM Max Part Racing E a Lorenzo Ciabatti. Depois de aparecer pela primeira vez em Campeonato Europeu Em Mântua e emprestígio italiano Em Maggiora, a equipa enfrentou o anúncio da primeira mão no passado fim-de-semana AgodaE a Portugal, para o segundo semestre da União Europeia. Ciabatti está de volta à ação na classe EMX250 em uma pista com certas características. De facto, a estrada portuguesa surgiu como um Muito cruel na terra vermelha Com muitos solavancos e buracos para aumentar a complexidade da configuração e o esforço físico. Em suma, após um curto aprendizado em treinos livres, Ciabatti é Ele parecia confortável.

Ciabatti se prepara para seguir o caminho certo

A primeira corrida como o principal campeão

Depois de uma temporada de cais vinte e cinco vezes Nas audições, Lorenzo O foguete começou na primeira bateria. Na verdade, no final da primeira volta ocupado Décimo terceiro lugar Ele fazia um som alto nas batalhas. Mas o retorno de adversários mais experientes que ele fez com que perdesse alguns lugares Syabati não perdeu o ritmo e conseguiu chegar aos pontos, terminando em 19º.

Sibati no trabalho

Misfortuna e incorrer (mas sem glória) na Corrida 2

Se a corrida 1 oferece uma largada crepitante, A corrida 2 teve uma largada completamente oposta. De fato, Syabati perdeu o controle da KTM na primeira curva e está Caiu no chão. No entanto, o discípulo de Max Bart retomou imediatamente a corrida, que havia ocupado último lugare decolou em um retorno com raiva. Em todas as voltas, Lorenzo tomou suas posições atrás de posições, mas no final Deixar de marcar pontos terminando 21. Mascote magro embora Não faz jus à personalidade e maturidade Vista em ótima recuperação após a queda. Toda a expertise internacional que ajudará Max Bart Racing e Lorenzo nas próximas rodadas do Campeonato Europeu.

As palavras de Max Barth e as seguintes designações

Apesar do final muito improdutivo em termos de pontos, Max Barth deixa Portugal com um sorriso: “Uma jornada árdua, mas muito formativa. O caminho foi muito difícilTinha saltos, canais e buracos importantes. Mas Lorenzo fez um bom trabalho, considerando sua pouca experiência no campo internacionalEstamos satisfeitos com o seu empenho e mais do que isso com o seu crescimento como piloto. Excelentes qualificatórias no sábado e uma corrida top 1. Na corrida 2, no domingo, caí na primeira curva, mas ele largou no final e voltou para a Final 21. Não posso deixar de completar a grande teimosia de Lorenzo“.

Bartolini assiste dos boxes

Max Bart Racing estará de volta à pista mais cedo Próximo fim de semanaCom Dario Kaluji Na sela, em Campeonato Regional. Será a segunda etapa do Toscano Castiglione del LagoUma das pistas mais famosas da nossa região. Depois do progresso feito nas duas primeiras corridas, embora continuado Ele está se recuperando de uma lesão grave que sofreu no ano passadoNovas evidências de crescimento esperado de Kalogi.