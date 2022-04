Milan Casey, Pacto de Campeonato: Cancelamento de vaias para final de protagonista | primeira página

Muitas e muitas vaias para Frank Casey. Eles aumentam a cada semana – no último jogo havia 100% da capacidade – e são sempre torcedores do Milan. Eles não receberam bem a despedida do marfinense no final da temporada, ou melhor: a estrada. “Quando eu voltar das Olimpíadas, vou consertar tudo”, disse o meio-campista. Mas os fatos dizem outro, em junho o contrato expirará e o jogador irá para o Barcelona em transferência gratuita. Enquanto isso, há uma temporada por vir e um mês crucial para a corrida do campeonato. Milan lá, em primeiro lugar, mas também contra o Bolonha quando o porta-voz mencionou o nome de Casey veio uma onda de vaias.

duplo papel Sete dias após o fim, uma trégua é necessária. um acordo. Todos se unem para ganhar a bandeira italiana, então as estradas vão se separar. Para Pioli, ele ainda pode ser útil no meio do campo e a poucos metros de frente: Tonali está em um período de declínio e seu desempenho está em declínio, Brahim Diaz não corre e mesmo com o Bolonha ele não estava feliz. É por isso que Casey pode se tornar crucial, uma vez na frente da defesa e outra atrás do atacante.

San Siro do outro lado – Qualidade e flexibilidade no serviço de Milão. Por mais um mês, você viverá sete partidas como campeão. Pioli espera que sim, que pode incluí-lo na próxima partida em casa com o Genoa em 14 de abril. A propósito: o fator San Siro, para Frank, pode funcionar… pelo contrário. O convidado poderia ter uma mente mais livre do que nas partidas disputadas em Milão, jogando com menos pressão e mais risco. As qualidades não faltam, o desejo de sair como vencedor está lá. Mas agora precisamos de uma pausa com os torcedores para ir bem em casa também. Milan Casey, longe do aperto de mão. Carta do campeonato para se defender dos ataques de Napoli e Inter.