Árbitro do Manchester City e do Liverpool: fãs do Angry Reds

Liverpool (Reino Unido) – amantes Liverpool Eles estão com raiva de mim FA: A FA realmente dedicou o grande jogo a uma equipe 32ª rodada da Premier League entre Manchester Os Reds, o árbitro Anthony Taylor. Taylor nasceu em Wythenshaw, um bairro de Manchester. O apito confirmou em várias ocasiões que ele não torce por nenhuma equipe de Manchester, mas apoia a equipe da liga nacional Altrincham. Isso não impediu os torcedores dos Reds de dizerem: ‘Ele não poderia ter sido mais claro sobre o que queria PGMOL (órgão responsável pelos árbitros no futebol profissional inglês) “Com a partida mais importante da temporada se aproximando. A partida de 10 de abril verá os dois primeiros de sua classe, comCuadra de Guardiola em primeiro lugar com 73 pontos, seguido de clube Com 72. Nas redes sociais, para comentar a nomeação de Taylor, os torcedores dos Reds não vão a extremos: “Árbitro nascido em Manchester. Não sei por que a FA gosta de fazer essas coisas: como se estivessem sendo alimentados controvérsia“Um fã se irritou. Enquanto um segundo twittou: “Acabou? O Dia da Mentira foi na semana passada!” Outro comentou furiosamente:O jogo mais importante da temporada e tem árbitro Taylor e Tierney no VAR. É isso uma fraudeNão poderia ser mais claro o que a PGMOL queria.”. “lá corrupção No auge da Premier League. Também podemos dar a eles o Scudetto.”Quarta adicionada.