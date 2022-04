Juventus, caso de árbitros, VAR, pênaltis: a empresa está chateada

Turim No dia seguinte, é difícil encontrar significado. Para o povo da Juventus, para aquela camada remanescente de céticos fanáticos, bastou rever fotos dérbi da Itália Para se convencer do fato de que sim Juventus Tudo deu errado. colunas, peças transversais, Árbitro Irrati e Var Mazzoleni Os hosts não o compartilham. Leia: A sociedade e o meio ambiente, o clube, o treinador e os torcedores, mesmo que Allegri descarte a questão definindo-a “Não faz sentido”. No entanto, as imagens anexadas nesta página podem dar uma boa ideia do forte ceticismo de ouvir os apitos e assobios desejados, mas ausentes: a partir do segundo cartão amarelo perdido vs. Lautaro Martinezculpado de entrada não autorizada em Kellini Depois de comê-lo completamente Locatelli com a ponta do sapato, para o direito de conceder o pênalti ao Inter (Falso Morata em Dumfries) que, no entanto, entram em conflito com a ligação Zacarias Clubes Um evento na linha Nerazzurri que não levou a nenhuma penalidade às custas dos convidados, todos se manifestaram. Também sobre o que aconteceu depois do desfile Chisney Em CalhanogluAntes que Irati opte por repetir a punição, as imagens parecem claras conforme ele progride Danilo Sobre quem então pisa no tornozelo do adversário: Interferência involuntária, mas desagradável.