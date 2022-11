“Precisamos de mais confiança na juventude italiana”

Gabriel GravinaPresidente FIGfalando durante uma conferência sobre Próxima geração da Juventus No Allianz Stadium, onde falou sobre a juventude e a capacidade dos bianconeri de fortalecê-la:

Gravina: “Temos que acelerar o processo de renovação”

“A Juventus enviou 97 jogadores na próxima geração. Precisamos acelerar o processo de renovação. No entanto, os jogadores com menos de 21 anos na Serie A representam 1,9%. Um projeto ligado ao avanço da juventude é quase inexistente: tanto para a Itália e pelo patrimônio das equipes”.

Gravina Juventus próxima geração

“O projeto da segunda equipe foi muito imaturo. No entanto, os efeitos positivos para as equipes que o fizeram foram muitos. Minha preocupação sempre está relacionada aos números: passamos dos 34.000 minutos jogados por nossos jovens jogadores para a metade. O italiano médio o tempo de jogo na Liga dos Campeões para um jogador jovem é de 5 minutos Enquanto na França 5000 minutos Então, se Portugal se livrar da Itália no Campeonato Europeu Sub-21, você não deve se surpreender“.

Gravina: “O modelo alemão é o mais próximo de nós”

“Precisamos de mais visão e confiança na juventude italiana: precisamos entender se as regras aplicadas à juventude em 2018 ainda são boas ou precisam ser revistas. Alguns aspectos precisam ser revistos: A taxa de inscrição é particularmente alta. O modelo alemão, então, é o mais próximo de nós, já que as equipes são reforçadas pela terceira série“.