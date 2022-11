Sporting bate claramente Felde Eboli e apura-se – OA Sport

No final, o clube português Sporting Club chegou à Final Four da UEFA Futsal Champions League. Os lusitanos fizeram uma exibição impressionante, batendo claramente Felde Eboli que fez tudo o que estava ao seu alcance, mas não conseguiu defender. Merlim, Cavennato e companhia foram os vencedores da final com placar de 0-5.

No Palajacazzi de Aversa, a partida começa ao vivo. O Sporting mostra o que vale, mas Filde não desdenha o confronto, tentando atacar sempre que possível. Então, aos 10 minutos, o gol de Zicky abriu a disputa: vai 0 a 1, que é também o placar com que as duas equipes vão para o intervalo.

Na segunda metade a música muda. Os portugueses imediatamente aumentaram o “volume do rádio” efetivamente quebrando o campo. Cavinato, Miguel Ângelo, Diogo Santos e Sokolov ficam online em pouco mais de doze minutos. Faltando cinco minutos para o fim, o placar está em 0 a 5.. Fielde sofreu uma forte reação negativa ao tentar encontrar o alvo da bandeira, mas sem sucesso.

O Sporting leva a passagem, como referido, à quarta final da Liga dos Campeões.

EBOLI-SPORTING CITY CP 0-5 AO VIVO (0-1 ponto) às 20h30

Eboli: Pascoli, Fava, Calderoli, Luisinho, Barone, Peri, Caponigro, Chigliano, Braga, Fanticelli, Celluccio, Gililmi. todo o mundo

SPORTING CP: Guitta, Erick, João Matos, Cavinato e MerlimDiogo Santos, Tomas Paco, Zeke, Nieves, Sokolov, Banny Varela, Miguel Angelo, Esteban, Bernardo Paco. Nuno Dias rebanho

Artilheiros: 9’04” pt Zicky (S), 0’43” st Cavinato (S), 5’54” Miguel Angelo (S), 11’30” Diogo Santos (S), 12’48” Sokolov (S)

o revisor: Juan Jose Cordero Gallardo (Espanha), Alejandro Martínez Flores (Espanha), Daniel Matkovic (Suíça) Teammer: Dario Pezzotto (Itália)

Foto: Divisão de Futsal