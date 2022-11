Argentina 0 x 0 México Transmissão ao vivo: 45 minutos de medo e primeiro tempo sem chances | primeira página

Não era para ser, no entanto Argentina e Méxicoa segunda partida do segundo dia daGrupo C Copa do Mundo Catar 2022 Pode ser realmente decisivo. O pontapé inicial de 20 no icônico Lusail Stadium de Lusail provavelmente será a lápide de um dos sonhos dos favoritos na véspera da vitória final. De fato, Messi e seus companheiros já são obrigados a vencerPorque em caso de derrota, graças à vitória da Polónia e da mesma forma entre os polacos e o México na estreia, significaria uma eliminação aritmética por um jogo.

Estatisticas –A Argentina continua invicta nas últimas 10 partidas contra o México em todas as competições (7 vitórias e 3 empates), sendo derrotada por 1 a 0 na Copa América de 2004. O México sempre perdeu em suas três partidas da Copa do Mundo contra a Argentina: 6 a 3 em 1930, 2 -1 em 2006 e 3 a 1 em 2010. Apenas Áustria (4 contra a Itália) e Nigéria (5 contra a Argentina) enfrentaram adversários mais de uma vez na competição e sempre perderam. Depois de uma derrota por 2 a 1 para a Arábia Saudita, a Argentina pode perder suas duas primeiras partidas em Copas do Mundo pela primeira vez na história.

Vocabulário – Lionel Messi Ele marcou em todas as últimas cinco partidas pela Argentina, e apenas uma vez chegou a seis gols consecutivos pela Alviceleste: entre novembro de 2011 e setembro de 2012. Messi tem sete gols em Copas do Mundo, apenas Diego Maradona (oito), Guillermo Stabile (oito) e Gabriel Batistuta (10). ) deram a melhor atuação da Argentina no torneio. contra a polônia, Guillermo Ochoa Ele se tornou o primeiro goleiro mexicano a defender um pênalti em uma Copa do Mundo (excluindo a loteria de pênaltis) desde 1966. O último goleiro a defender dois pênaltis em uma única Copa do Mundo foi Brad Friedel, dos Estados Unidos, em 2002.

Perfis oficiais

Argentina: E. Martinez; Montiel, Otamendi, El Martinez, Acuna; Rodriguez, dePaul, McAllister; Messi, Lautaro, Di María.

México: Ochoa. Alvarez, Araujo, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, Guardado, Chaves; Lozano, Vega.