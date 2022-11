Arábia Saudita quer Ronaldo. A oferta chocante gera indignação nas redes sociais: aqui está o número

Apesar das ofertas rejeitadas no verão, o mundo do futebol árabe ainda não desistiu da ideia de se render Cristiano Ronaldo Sobretudo agora que o craque português está oficialmente sem equipa na sequência da expulsão por justa causa imposta pelo Manchester United.

Os números loucos do futebol saudita pela presença de Cristiano Ronaldo

Há alguns meses, foilua crescente De Riade, propôs ao CR7 um contrato total no valor de 350 milhões de eurosVitória – Outro clube da capital – ia licitar 100 milhões de euros por ano. No entanto, no caso da arte, Ex Juventus ele disse focoExclusivamente na Col. World Cup Portugal“.