Deixa espaço para calúnias raciais

Roma – A seleção nacional não voltou a campo novo Zelândia Após o segundo tempo do amistoso O Estado do Catarrealizado no Sonnenseestadion em Ritzing, Áustria. De fato, no primeiro tempo um jogador da Nova Zelândia, Michael boxalVítima de insultos raciais pelo adversário, Youssef Abdul Rasaq. Aos 40 minutos do primeiro tempo, os dois discutiram antes de uma cobrança de falta. Abdul Rasaq Neste ponto ele teria proferido as palavras boxal O que irritaria meus jogadores novo Zelândia que rodeava o Julgamento Manuel schöntgrupper que teve uma longa conversa com o capitão do navio novo Zelândia Atmosfera Sino Mas sem tomar nenhuma atitude.

O que aconteceu no início do segundo tempo entre Nova Zelândia e Qatar?

Após o primeiro tempo, as duas equipes voltaram ao vestiário, mas o time alvinegro não voltou e a partida foi interrompida. treinador O Estado do Catar Carlos Keyrouz Minimizar o ocorrido, limitando-se a reconhecer a blasfêmia de W. “Depois eles optaram por se aposentar sem testemunhas dessa história. O árbitro não ouviu nada, nem os bancos. Agora deixe a FIFA decidir, perguntei ao técnico adversário, aos árbitros, ninguém ouviu nada. Você sabe como a FIFA pode fazer uma decisão sem testemunhas”.