Nas eliminatórias europeias, os resultados: os resultados da vitória da Inglaterra e da França

A seleção nacional de Southgate insulta a Macedônia e foge para o grupo Azzurri. Sonhos do Cazaquistão. A joia bebê que segue o Milan também marcou um gol, Arda Guler e dois “italianos” Hoglund e Mihila

A margem de erro é reduzida para a Itália, com a Inglaterra vencendo a Macedônia do Norte por sete, com a Ucrânia vencendo Malta e chegando a 6 pontos a um jogo do fim. Não há perigo para a França, que venceu sem entusiasmo a Grécia (1-0). A Turquia venceu o País de Gales apesar de ter falhado uma grande penalidade a Calhanoglu, aproveitando a sua superioridade numérica, enquanto a Suíça sofreu uma reviravolta ousada da Roménia na final (2-2). Eslovênia e Dinamarca dividiram os riscos, enquanto o jogador do Atalanta, Hooglund, respondeu a Sporar. Três pontos facilmente para a Irlanda contra Gibraltar, Israel também bom contra Andorra e Bielorrússia contra Kosovo, ambos em 2-1. A vitória fora de casa do Cazaquistão contra a Irlanda do Norte merece menção, com uma impressionante atuação solo de Aimbetov.

Grupo B – É o regular Kylian Mbappé quem comanda o jogo contra a apertada Grécia, especialmente no primeiro tempo, com a melhor chance vindo da placa de Conde, que agracia Flachodemos a poucos passos de distância. No início do segundo tempo, o bravo Mavropanos interveio em Griezmann, que não foi punido com sinal vermelho apesar de checar o VAR, gerando um pênalti que o jogador do Paris Saint-Germain errou; A piada se repete e Mbappé não está errado desta vez. Mavropanos ganha um sinal vermelho direto aos 69 minutos por um desarme considerado falta – inaceitável como leitura, é ombro a ombro – em uma clara oportunidade de gol contra Kolo Mwani. A partir desse momento, os Bleus aumentaram o empurrão, sem encontrar o alvo de segurança que não ajudaria no final. A Irlanda demorou 52 minutos a abrir o desafio com Gibraltar, graças a Johnston. Aos 59 minutos foi Ferguson quem garantiu os três pontos com excelente cabeceamento após passe certeiro de McLean. Cala o tris Idah, com praticamente o mesmo verbo. READ Roma, Mourinho encontra Dzeko e Mancini. Cheb Trippi está animado

Grupo C – Inglaterra show em Manchester, Macedônia do Norte oprimido. Depois de meia hora, o monólogo da seleção nacional de Southgate começa com o gol usual de Kane. Protagonista do maravilhoso Saka com um triplo autor: aos 38 minutos uma bola de fogo por baixo da trave, aos 47 minutos outro remate após grande xeque, e novamente à baliza aos 51 minutos. final do primeiro tempo. Há ainda espaço para um golo de Phillips, um pequeno toque após Kane avançar da defesa (64), e para um golo pessoal do avançado do Tottenham na cobrança de uma grande penalidade (73), que confirma cada vez mais o melhor marcador da Inglaterra. Malta revelou-se um adversário mais forte do que o esperado para a Ucrânia, que ainda assim encontrou forma de os vencer, ainda que de forma limitada: a conversão de 11 metros de Tsygankov aos 72 minutos é decisiva.

grupo d – O árbitro Maresca é o campeão absoluto com muitas decisões sensíveis e compartilháveis, na partida entre Turquia e País de Gales. Aos nove minutos foi chamado para uma revisão extraordinária em campo para julgar a posição de Celik, que levou ao autogolo de Mepham; Seria um caso de checagem silenciosa, com o diretor da corrida escolhendo se esgueirar de qualquer maneira. Aos 41 minutos, Muriel mandou um sinal vermelho direto para um tackle de perna alta em Kadioglu: País de Gales em dez. Os turcos não conseguem avançar, mesmo que tenham uma grande chance de fazê-lo: Calhanoglu realmente perde um pênalti por handebol e Ward é bom em neutralizar o placar do Interista. Depois Maresca anulou o golo de Umut Nier, que é o mais rápido a penalizar uma saída incompleta do guarda-redes adversário, mas com a ajuda da mão de controlo (70). No entanto, o homem do destino foi o atacante Umraniyespor, que se levantou aos 72 minutos e recuou de Ward, que não foi muito reativo nas circunstâncias. Aos 80 minutos, uma pérola de Arda Guler (uma joia depois do Milan): um belo chute de pé esquerdo de cima da área, que saiu por baixo do ângulo superior. A Armênia joga contra a Letônia, mas só conseguiu vencer na prorrogação. Tiknizyan (35 minutos) foi respondido por Savalnieks (67), um minuto antes disso Barseghyan marcou o pênalti que decidiu os três pontos. READ Nápoles, a revolução silenciosa de Mario Rui: está de volta ao azul e Portugal: "Estou aqui para ajudar"

grupo H – Não há vencedor entre Eslovênia e Dinamarca. A seleção do KEC passou para a frente graças a um golo de Sporar, que concluiu na perfeição um esquema de pontapé de canto iniciado por Stojanović e finalizado por Ceren (25). Aos 42 minutos, Hooglund, que só precisou apoiar o passe de Hojbjerg para o gol vazio, empatou. Os dinamarqueses pressionaram forte no segundo tempo, mesmo quando a Eslovênia acertou na trave por meio de Malakar. Finlândia bate San Marino e segue no caminho certo. A comemoração do gol começa no quarto de hora com Kamara e continua com Kalman (39). O Hakans perdeu no segundo tempo, marcando três gols em nove minutos entre os 65 e 74 minutos, com Pukky colocando o ponto de exclamação no 6-0 final. O Cazaquistão mudou-se para a Irlanda do Norte com um feito estelar de Aimbetov aos 88 minutos, que começou no seu próprio meio-campo, devorou ​​rapidamente quatro zagueiros e deu ao seu time um sucesso inesquecível.

o primeiro grupo – A excelente Suíça confirma a hierarquia do grupo, mas a Romênia zomba dela. No início, Amdoni se destacou, dono de dois gols: aos 28 minutos converteu passe de Vargas no centro da área com um gol desprevenido, aos 41 minutos colocou Moldávio após belo ala de Shaqiri, que disparou na rede. Este último tem uma excelente chance com o gol vazio no início do segundo tempo, sem encontrar um desvio vitorioso. Na final, Orsato marca e desiste de pênalti para os suíços: Manya acertou Stephen Nazif. É o começo do fim: o eixo Morutan-Mihaila marca dois gols no início dos anos 1990, após partida desconhecida dos romenos. O lateral do Parma marcou primeiro em um chute e depois no contra-ataque, para um empate emocionante. Israel está se aproximando da Romênia graças à vitória sobre Andorra. Aos 42 minutos, Shlomo abriu a bola com excelente chute diagonal de fora da área, logo depois Haziza aproveitou uma grande chance e ficou cara a cara com Alvarez em chute. Shlomo deu, Shlomo anulou: o seu passe muito curto para trás permite a Rosas empatar (52′). Soluciona tudo, Salomão, que após grande ação pessoal na esquerda, fecha e chuta forte na trave próxima, no 2 a 1 final. Em Budapeste lutou um – dois bielorrussos, que resolve o desafio com o Kosovo em alguns minutos. Aos 73 minutos Morozov pune um erro de Creso para bater Muric, e dois minutos depois o extremo no cruzamento de Ibong é valioso. Muriqui cobra pênalti e chuta (87 minutos), mas é tarde para recomeçar a partida. READ França Deschamps: "A Hungria é difícil e o treinador é italiano ...". Urban não quer que seus jogadores se ajoelhem