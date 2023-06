Os jogos desta noite são válidos para as eliminatórias da Euro2024 • TAG24

Acompanhe também a Tag24 nas redes sociais









As últimas partidas da temporada 2022/23 acontecem hoje à noite, válidas por Eliminatórias Euro2024. Um longo e complicado ano está chegando ao fim Campeonato Mundial de Inverno no Catar O que levou a uma extensão inexorável da temporada. Haverá muitos jogos em que as seleções disputarão uma vaga no próximo Campeonato Europeu, que será disputado na Alemanha no próximo verão. Entre os primeiros grupos, três partidas estão marcadas para esta noite no grupo J. O grupo inclui o campeão Portugal e Cristiano Ronaldo. CR7 e companhia têm três vitórias em três jogos até agora, e eles jogam hoje à noite em Reykjavík contra a Islândia. Dois pontos à frente do time comandado pelo técnico Roberto Martinez está Eslováquia por Francisco Calzona O deputado histórico de Maurizio Sarri. Azul e branco estará no palco do Liechtenstein. Para completar o programa de desafio do grupo J entre Bósnia Escrito por Edin Dzeko W Luxemburgo.

Eliminatórias Euro 2024, jogos agendados para esta noite

Como as estrelas anunciaram no campo em F. Il Bélgica Romelu Lukaku (segundo com quatro pontos em duas corridas) visitaráEstôniae trazer a parte de trás do grupo comazerbaijano. A seleção flamenga vai tentar formar um terreno emÁustriaclassificou-se em primeiro lugar com sete pontos e participou da assustadora jornada rumo ao Suécia. No grupo A, a última chamada já é para Noruega por Halland. O atacante do Manchester City tentará levar sua seleção ao sucesso contra eles Chipre No desafio interno desta noite. O triunfo será decisivo para os escandinavos, que ainda estão a um ponto de duas jornadas.

com o Espanha Descansou após a vitória na Liga das Nações, na mesma fase de grupos entre Escócia (primeira com sete pontos) e Geórgia De Kvaratskhelia (o segundo a três comprimentos do cume). No grupo E, comprometa-se longe de Polôniajunta b Moldáviaenquanto oAlbânia vai visitar em ilhas Faroe. No grupo G, o Sérvia Acontecerá em Sofia vs Bulgáriaenquanto em Budapeste desafiadorHungria Ele espera Lituânia.

Grupo A: Noruega – Chipre às 20h45.

Grupo A: Escócia e Geórgia às 20h45.

Grupo E: Ilhas Faroe – Albânia, às 20h45.

Grupo E: Moldávia – Polônia às 20h45.

Grupo F: Áustria – Suécia, 20h45.

Grupo F: Estônia – Bélgica, às 20h45.

Grupo G: Bulgária – Sérvia, às 20h45.

Grupo G: Hungria – Lituânia, às 20h45.

Grupo X: Bósnia – Luxemburgo, às 20h45.

Grupo X: Islândia – Portugal, às 20h45.

Grupo X: Liechtenstein – Eslováquia, às 20h45.

Onde assistir jogos ao vivo na TV

Os jogos desta noite, que se qualificam para a qualificação para o Euro 2024, serão visíveis na Sky Sports. A emissora de TV transmitirá todos os jogos programados. Cobertura ao vivo completa da Islândia Portugal no Sky 201. Enquanto todas as outras partidas serão incluídas no Live Goal no Sky Sport Football, canal 203. As transmissões da Islândia, Portugal e o Live Goal no especial de qualificação para a Euro 2024 podem ser acompanhadas via Sky Go e AGORA, por assinantes preocupados. A transmissão gratuita não está planejada.