SISA: Satisfação dos nutricionistas com a inclusão do esporte na Constituição. Precisamos agora de tomar medidas concretas contra as doenças metabólicas. Obesidade infantil é uma preocupação

Itália, Portugal e Grécia são os países europeus com as taxas mais elevadas de obesidade infantil. Também estão aumentando o diabetes, as doenças cardiovasculares e os tumores, doenças associadas a um estilo de vida incorreto. Nutrição e atividade física no Centro de Conferências da Sociedade Italiana de Ciências Alimentares da Universidade Sapienza, Roma

SISA: Satisfação da comunidade nutricional com a inclusão do desporto na constituição. Precisamos agora de tomar medidas concretas contra as doenças metabólicas. Obesidade infantil é uma preocupação

“A reversão da tendência deve ser implementada desde as primeiras fases da vida através de uma mudança educacional: escolas, universidades e empresas devem incentivar um período de descanso ativo para aumentar a movimentação e a caminhada”, enfatiza a professora Silvia Migliaccio, presidente do SISA.

A Sociedade Italiana de Ciências Alimentares – SISA manifesta a sua grande satisfação com a aprovação final por unanimidade do projecto de lei constitucional que incorpora a protecção do desporto na Constituição. O texto único acrescenta, no artigo 33.º da Carta, que fala de arte e ciência, que “a República reconhece o valor educativo, social e promotor do bem-estar psicofísico da actividade desportiva em todas as suas formas”.

Agora ações concretas no território: indicadores do SISA, desde a infância e incluindo escolas, universidades e empresas – “A alteração ao artigo 33.º da Constituição representa uma mudança histórica de paradigma porque, pela primeira vez, é dada importância suficiente ao papel do desporto e da actividade física – O professor confirma Silvia MigliaccioPresidente do SISA – Este texto constitui uma iniciativa a favor do bem-estar do indivíduo e da sociedade, mas é apenas o primeiro passo que deve ser seguido de uma acção concreta no terreno que é o resultado da sinergia entre instituições, especialistas e associações, a fim de promover a prevenção de doenças de distúrbios metabólicos crónicos, que são causadas pelo sedentarismo e pela má alimentação. Esta inversão deve ser implementada desde as primeiras fases da vida através de uma mudança educativa: escolas, universidades e empresas devem incentivar o descanso ativo para aumentar o movimento e a caminhada. Os alunos podem, por exemplo, passar de uma turma para outra quando o horário muda, e não quando o professor muda. É necessário intervir em todas as faixas etárias, dando especial atenção aos mais pequenos para estimular de imediato este tipo de tratamento.“.

Obesidade como causa do aumento de doenças metabólicas O aumento do sedentarismo nas últimas décadas levou a um aumento significativo de doenças metabólicas crónicas como a diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, obesidade e até tumores, doenças muitas vezes associadas a um estilo de vida incorreto. De acordo com dados recentes da Organização Mundial de Saúde, 59% dos adultos e cerca de 1 em cada 3 crianças (29% dos rapazes e 27% das raparigas) têm excesso de peso ou são obesos. Ainda de acordo com a Organização Mundial de Saúde, um estudo que abrangeu o período 2001-2016 com adolescentes entre os 11 e os 17 anos mostrou que globalmente 80% não atingiram os níveis recomendados de actividade física, enquanto em Itália o número foi de 88,6% dos adolescentes que não o fizeram. atingem os níveis recomendados de atividade física. Pratique atividade física adequada. “Os números sobre o crescimento das doenças metabólicas em Itália são enormes: temos, juntamente com Portugal e a Grécia, o maior número de crianças obesas na Europa, com 3 em cada 10 crianças sofrendo de obesidade. – Destaques do Professor Miliaccio – A diabetes afecta quase 4 milhões de italianos, sem contar aqueles que não foram diagnosticados ou estão prestes a desenvolvê-la. Somam-se a esse quadro todas as doenças cardiovasculares. Por isso, o SISA lança uma mensagem sobre a importância da atividade física e da alimentação correta, que deve ser adaptada especificamente a cada indivíduo“.

Conferência na Universidade Sapienza “O tema estava no centro da conferência.”Nutrição e atividade física para a segurança do indivíduo e da sociedade“Em andamento na Universidade Sapienza de Roma, que abordou as questões por meio de uma análise aprofundada sobre o papel dos suplementos nutricionais, da hidratação, das fontes de proteína, da dieta cetogênica, do leite e das diferenças entre atividade física, exercício e esportes.”Todos os especialistas, incluindo médicos nutricionistas, cinesiologistas, psicólogos e químicos de alimentos, participam desta iniciativa – O professor confirma Silvia MigliaccioPresidente do SISA – A combinação de atividade física e nutrição deve ser desenvolvida na perspetiva de uma abordagem One Health, ou seja, uma visão abrangente que aborde o bem-estar geral do indivíduo e do ambiente, que andam de mãos dadas e são também objeto de investigação recente . A decisão que levou à alteração do artigo 33.º da Constituição“.

