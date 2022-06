AO VIVO TJ – OFICIAL – Atalanta substituiu Demiral. A Juventus aguarda uma resposta de Di Maria. As últimas notícias sobre Morata

21:40 – Oficial – Substituir Atalanta Demiral – (Clique aqui)





21:00 – Demiral Atlanta – (Clique aqui)





20:50 – Atalanta mais convencida a recuperar Demiral – (Clique aqui)





17:03 – Resposta de Atlanta hoje à noite – O futuro de Merih Demiral está em jogo e permanecerá assim até esta noite, pelo menos. Ainda não há decisão final da Atalanta para o zagueiro turco: as dúvidas sobre a redenção se dissiparão ao extremo esta noite. Hoje, aliás, termina o prazo para o exercício das opções de resgate: há tempo até meia-noite. Demiral se juntou à Atalanta por empréstimo com resgate direto da Juventus durante a última janela de transferências do verão. No entanto, o investimento é significativo: serão necessários 20 milhões para comprar a marca permanentemente. É por isso que a deusa pesa cuidadosamente os prós e os contras para finalmente pensar e tomar a melhor decisão. Nos últimos dias, o clube de Bérgamo parecia convencido de não substituir o jogador turco, mas há dois dias faz novas avaliações com o treinador. O futuro de Demiral ainda precisa ser escrito. Logo a turma de 1998 em Bergamo tornou-se titular, substituindo Christian Romero. Na época passada, disputou 42 jogos em todas as competições e marcou dois golos”, escreve o jornalista da Sky Sports.





17:00 – A Juve está pronta para apresentar uma partida entre Kane, Zacharias e Rabiot para abrir as portas para negociações com Morata – (Clique aqui)





16h40 – Show do Demir em Roma – (Clique aqui)





16:20 – FREE – DZEKO está fora dentro, pode ser liberado gratuitamente: JUVE vai pensar nisso – (Clique aqui)





TMW – Ataque de Karim Carmon a Zanimacchia, mas Parma não vai desistir – (Clique aqui)





14h30 – Raimondi: “A JUVE decidiu ir ao encontro das necessidades do DI MARIA” – (Clique aqui)





14:10 – Di Maria não é exceção ao KOSTIC – (Clique aqui)





14:00 – POGBACK – PIMENTA: “Muitas conversas sobre isso…” – (Clique aqui)





13:52 – Ponto de Mercado – De acordo com a Sky Sports, a Juventus fez uma nova oferta por Di Maria por um ano com opção para uma segunda temporada. Ele agora espera a resposta definitiva do argentino, que chegará no final do fim de semana. Em relação a Morata, a Juventus decidiu não substituí-lo e, portanto, ele retornará ao Atlético de Madrid. Então será preciso entender se os bianconeri tentarão entrar em novas negociações com o espanhol ou se procurarão outros jogadores.





12:30 – MONZA Objetivos, Argumentos e Feijões: Status – (Clique aqui)





12:20 – SPORTMEDIASET – DE LIGT vai para um grande show – (Clique aqui)





12:10 – Corsport – Brunori, Palermo receberá a pré-venda nas mesmas condições – (Clique aqui)





11h40 – Feijão Sampdoria – (Clique aqui)