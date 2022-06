À procura de um jovem talento do Atlético de Madrid

Comece a mover algo na casa de granadas, não apenas no lado de descarte. De Sanctis está trabalhando 24 horas por dia para tentar fornecer a Nicola um elenco já competitivo antes da aposentadoria do austríaco. Não apenas na frente de vendas, com Di Takeo, Veseli, Schiavone, Bellic, Capzi e Bogdan prontos para deixar a equipe nas próximas semanas. Algo também começa a se mover na frente de receita, após um súbito hiato após a despedida de Sabatini: depois de Zaza e Pussetto, onde uma discussão sobre casamento com Simone Verdi começou em particular, Salernitana também está avaliando algumas faixas estrangeiras.





De acordo com os rumores recolhidos pela nossa equipa editorial, Salernitana está de olho em Marcos Paulo, extremo esquerdo do Atlético de Madrid na classe de 2001. O talento português, no âmbito das selecções menores, regressará a Madrid depois de ter emprestado o português La Liga no ano passado em Famalicão. É o segundo avançado que gosta de começar pela esquerda, fisicamente e rápido, mas sobretudo com boa técnica. De muitas maneiras, lembre-se da maneira de jogar Rafa Liao, o novo campeão da Itália. O negócio pode ser aberto, talvez com um empréstimo oneroso, também graças à mediação do promotor Giuseppe Pozzo da AGB Sport Management, como Zaza e Viola.