Série A: Napoli – Fiorentina 1-0, apoteose em Maradona – Sport

Nápoles – Fiorentina 1-0 registro É uma apoteose no estádio de Maradona, já que o Napoli já selou o Scudetto com uma vitória por 1 a 0 sobre a Fiorentina. Bandeiras ao vento, vivas, lágrimas, aplausos, bombinhas e fogos de artifício explodem por todos os lados: dentro e fora do estádio e por toda a cidade.

O cenário é o de um estádio de Maradona “cheio em todos os assentos”, como costumavam dizer os comentaristas de rádio do passado. O público, mais de 50 mil pessoas, é palco de grandes estreias e o filme, um blockbuster com enredo épico, merece ser apreciado. E não importa se é do fim declarado. O encontro com o Napoli, campeão italiano pela primeira vez diante de sua torcida jubilosa, merece uma estreia em Cannes ou um desfile de moda em Hollywood. Só falta o realizador, aliás não, porque à margem, com um lenço azul ao pescoço, a dirigir os actores e os operários, está um Óscar como Paolo Sorrentino: “Se este scudetto acontece é porque Maradona mostrou nós como ele disse a 50.000 pessoas na festa pós-jogo “. O próprio Sorrentino havia, desde a manhã, marcado encontro com o público no estádio, para cumprimentar e apertar a mão de quem o abordasse no cenário contínuo de sua próxima obra entre o Teatro San Carlo e a Galleria Umberto, no coração de Nápoles. Jaqueta cinza, chapéu napolitano, O autor de Grande Beleza e A Mão de Deus retrata algo em que residem os mistérios mais profundos. As ruas festivamente decoradas de Nápoles certamente encontrarão um lugar em um próximo projeto do diretor, sobre o qual o patrono napolitano De Laurentiis tem falado nos últimos dias.

A festa no estádio é um verdadeiro show do Oscar, e a festa sem fim na cidade começa desde as primeiras horas do dia nas ruas invadidas por turistas, muitos deles vestindo camisetas ou com a bandeira napolitana, enquanto os fogos de artifício, corais e trombetas são o pano de fundo para ver a corrida nas telas montadas nos bares ou no secular templo do Largo Maradona, no bairro espanhol. Mas durante o aquecimento do time, a festa ganha vida: faixas com os nomes dos jogadores são expostas na beira da quadra, cada uma sustentada por uma grande bola de vôlei. O desenho das curvas é colorido: toda a curva é coberta por 3 cores com um enorme 3 no meio, enquanto a curva B é um triunfo do branco e do azul. Na curva foi hasteada uma faixa com os dizeres: “Um povo nascido sob um céu azul e junto ao mar tem direito a sonhar, obrigado por nos dar e a quem já não tem outra história para recordar”, enquanto a curva B respondia com o seguinte: “E agora Nápoles desfruta de sua festa única” .

O apoio continua: as pessoas dançam e cantam nas arquibancadas de Maradona, no tumulto das bandeiras. Ao ler as formações, os nomes dos heróis são saudados com um rugido real. Osimhen e Kvarastskylia preenchem em decibéis. O jogo é relativamente interessante: Spalletti dá espaço para quem jogou menos ao longo do ano ao embaralhar as cartas e os controles no Napoli, mas não afunda contra a organizada e desocupada Fiorentina. Osimhen perde um pênalti, mas aos 73 minutos tem uma segunda chance que não falha. O estádio enlouqueceu, Maradona explode num tremendo estrondo. Termina 1 a 0, mas no final pouco importa. A festa começa dentro do campo, mas também fora, já que não param há três dias após a conquista do título. Milhares – aqueles que não encontraram lugar nas arquibancadas – ficaram do lado de fora de Maradona para viver as emoções dos 90 minutos em contato próximo com seus favoritos. Ao apito do último hat-trick do árbitro Ostia Marchetti, a equipe inicia uma corrida interminável pelo campo agitando as gigantes camisas azuis e tricolores, em meio a bombas de fumaça azul e fogos de artifício, enquanto Tommaso, o goleiro da histórica loja azul do clube, no centro do campo exibindo a tabela de substituições instalada no número 3 , as dos troféus conquistados pela Azzurra. Também aparece no telão do estádio o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, que se anima com a festa que vai continuar dentro do estádio até tarde da noite para os jogadores, seus familiares, dignitários e autoridades. Mas também nas praças e becos da cidade, prontos para repetir as festividades da última quinta-feira. Por mais uma longa noite de êxtase azul.