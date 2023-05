Milão, os últimos acontecimentos para Lião: uma atualização oficial sobre a situação portuguesa

Uma atualização sobre a situação de Rafa Liao chegou esta manhã: uma corrida contra o tempo para o atacante português Pioli

vitória sobre Lácio Relançar Milão na chave campeões. Rossoneri Stefano Estacas Eles permaneceram em quinto lugar na classificação, mas agora têm três pontos a menos que os biancocelesti de Maurizio Vou ver e dois deInter.

No entanto, não foram apenas boas notícias para o técnico do AC Milan alguns dias antes de um interessante jogo da semifinal campeões Contra o Nerazzurri Simon Meu humor. Um confronto duplo, o confronto com a torcida do Inter, que permitirá ao Milan levar um de seus representantes à final. No vestiário rossoneri, a grande incógnita está associada à presença Rafael Lião. Acabaram de chegar as novidades sobre os feitos dos portugueses.

A dúvida de Milan e Liu na quarta-feira: “extensão do músculo adutor longo da coxa direita”

Rafael Lião é a grande incógnita de Milão Três dias antes das meias-finais Liga dos Campeões. A Euroderby corre o risco de perder um dos seus mais importantes campeões. Com certeza seria uma ótima telha para o Stefano Estacas Dispensando o atacante português, grande protagonista da classificação rossonera contra Nápoles.

o jogador anterior roxo E Sporting Lisboa Esta manhã ele foi submetido a testes instrumentais. Conforme relatado por Sportitalia, tem “alongamento acentuado do músculo adutor longo da coxa direita”.

“A frente de Milão Ele permanecerá em dúvida até quarta-feira ”, escreveu a redação de“ Sportitalia ”em seu perfil no Twitter, apesar de estar na mesma condição nas últimas horas. Rafael Lião Para confortar um pouco a todos sobre sua condição. “Estou bem, estou bem, nada sério”, disse o jogador rossoneri pelos microfones da Sport Mediaset.

jogador de futebol almadaainda está cercado de rumores sobre seu futuro Milão Com as renovações de contrato há muito se tornando uma novela repleta de episódios, esta temporada o confirmou como um grampo indispensável para os rossoneri. De todas as competições, Lião Treze gols caíram em dois dígitos também para o número de assistências dadas aos seus companheiros.



Os torcedores rossoneri agora serão obrigados a ficar atentos primeiro até a escalação do time e depois a escalação oficial. De fato, o valor de Leao não está em questão, nem sua importância no tabuleiro tático de Stefano Pioli, com o qual cresceu exponencialmente em todos os pontos de vista durante sua carreira no Milan.