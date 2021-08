Sampdoria, trio: notícias do mercado de transferências

A Sampdoria define três processos. A novidade é o médio-ofensivo Ihattaren, nascido em 2002, que foi emprestado pela Juventus, que o comprou ao PSV Eindhoven. Contatos também estão em andamento com Castilego e Amrabat CALCIOMERCATO, todas as notícias em tempo real

Meia, craque e atacante. lá Sampdoria, muito atuante nos últimos dias de mercado, se prepara para fechar três operações para fornecer três reforços à D’Aversa: Eles são Florentino, Petagna e Itarine. No meio-campo, a Sampdoria definiu o processo para Florentino LuisA 99ª turma é propriedade do Benfica. Com efeito, o clube português estava a um passo de encerrar o Getafe, mas o processo não foi oficial, pelo que a Sampdoria entrou nas últimas horas. Benfica e Samp chegam a acordo sobre um Um empréstimo estressante com devolução de 15 milhões de euros.

Spalletti: “Petagna? Espero que não fique entediado” Para a seção ofensiva, foi projetado para Andrea Pettagna. O gol contra o Gênova não mudou o destino do atacante do Napoli, e os dois clubes estão trabalhando para definir os detalhes finais. Operação de comodato com direito a resgate. para Betagna Está de volta à Ligúria Desde que vestiu a camisa da Sampdoria na primeira metade da temporada 2013-2014, disputou 5 partidas entre a Liga e a Copa da Itália.

Quem é Muhammad Al-Tahrin? Há uma terceira compra que a Sampdoria seleciona. Está localizado em torno de Mohamed Ihattaren, o médio-ofensivo holandês, nascido em 2002, que virá por empréstimo da Juventus. A Juventus comprou o jogador de Eindhoven, antes de entregá-lo à Sampdoria. Nascido em Utrecht, mas de ascendência marroquina, Ihattaren também pode jogar como ala atacando pelas duas alas. Ele cresceu no setor juvenil em Eindhoven, com o clube holandês ostentando 74 jogos com 10 gols e 11 assistências. Além disso, Sampdoria faz tentativa com a Fiorentina a favor de Sofiane Amrabat E com o Milan para um empréstimo Samo Castillejo.