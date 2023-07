Prata para Gregorio Paltrinieri e bronze para Domenico Acerenza nos 5 km – Corriere.it

Esta é a primeira forma de medalha no Campeonato Mundial de Natação no Japão Nosso peixe chamado Greg, prata na corrida cross country 5K Atrás do solo, muito inspirado (ele também venceu a prova de 10 km) está o alemão Florian Wilbrook. Domenico Assirenza também conquistou a terceira medalha. Touchdown Gregg em 54’02″5, contra 53’58″0 para o vencedor. Quarto Cidadão Oliver Clemmett. Outros heróis da véspera, incluindo o húngaro Christoph Rasovszky VII.

Confirmação para o jovem de 28 anos de Karpi, que também conquistou a prata no Campeonato Mundial em Budapeste no ano passado., mas ele chegou aqui no Japão depois que vários problemas físicos o fizeram perder seis semanas de treinamento. «Estou muito feliz, nem imaginava que me sairia tão bem, nadei melhor do que no domingo também porque estou melhor. Recuperei o fôlego e estar no pódio é ótimo. Coloquei tudo o que tenho nisso.” Sempre tem Wellbrock na frente, e o desafio também vai se repetir nos queridos 1500m na ​​piscina: “Não queria largar, geralmente não fico feliz com o segundo lugar, mas desta vez esta medalha tira todas as dúvidas de mim e percebo que seja forte. Não tinha grandes expectativas mas correu bem.

Também satisfeito com Mimmo AcerenzaSabemos que somos dois guerreiros, hoje quisemos dar tudo e conseguimos até ao fim. Tentei seguir Willbrook: não consegui, mas estou feliz com a medalha. No evento olímpico faltou um pouco de clareza, lutei em águas turvas, mas hoje me senti muito bem.”