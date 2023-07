Renato Sanchez, Roma insiste em empréstimo. notícias do mercado de transferências

lá Roma Ele não desiste e continua pressionando para tentar chegar lá Renato Sanchez meio-campista Paris Saint Germain Já há algum tempo que o mercado-alvo é orientado por José Mourinho, que procura novos reforços no meio-campo. A pressão dos Giallorossi está forte, tanto que eles estiveram lá novamente Comunicações entre a Roma e a comitiva do jogador , ambos entre Roma e Paris Saint-Germain. Para que o negócio decole, o clube francês precisa abrir uma cessão de empréstimo Renato Sanches: Se assim for, como esperam os Giallorossi, o processo poderá ter uma aceleração decisiva em pouco tempo.

Números de Renato Sanches com o PSG

Persistentemente, mas sem sucesso, ele foi procurado pelo Milan no verão passado, Renato Sanchez preferiu o Paris Saint-Germain aos rossoneri no mercado de transferências no verão passado e, assim, continuou sua aventura na Liga francesa após sua experiência com o Lille. No ano em que se inscreveu no clube parisiense 23 jogos na Liga Francesa, reforçados por 2 golos, 3 na Liga dos Campeões e 1 golo na Taça de França.