Juventus Casey, os pedidos do Barcelona e o plano de Giuntoli para convencer Frank | primeira página

A Juventus tem um plano, Cristiano Giuntoli em particular. E é um plano que geralmente parece bom para o Barcelona também, Embora não tenha sido encontrado um acordo sobre a avaliação geral e a fórmula: em suma, a negociação ainda está longe de poder se definir realmente no coração, muito menos nos detalhes. Mas isso não parece ser o maior obstáculo quando se trata de Frank Casey no Continassa. A convicção flui do ambiente da Juventus, mas ainda falta ao jogador (se não sempre) o fator mais importante em uma negociação. Porque as primeiras respostas recebidas da direção da Juventus são aquelas que primeiro querem entender melhor seu papel no Barcelona e depois talvez explorar o mercado da Premier League inglesa ou da riquíssima liga da Arábia Saudita. Estratégia – As reações são registradas na Juventus, mas com a confiança de quem sabe ainda conseguem convencer Casey e sua comitiva, talvez sem pressa. Por outro lado, as transferências devem ser gerenciadas primeiro, especialmente no meio-campo: Arthur está abrindo caminho, Denis Zakaria aguarda a final do West Ham e a questão ligada ao Boston McKinney parece ser mais complicada. Depois a trama Vlahović-Lukaku é hoje uma prioridade dada a falta de urgência no meio-campo, pelo menos em termos numéricos. E Depois trabalhamos devagar, à procura de um acordo com o Barcelona que pareça possível ainda que não seja muito próximo: o Barcelona quer pelo menos 20 milhões, a Juventus não passará dos 15, e a distância entre o direito de compra e o compromisso semiautomático é realmente um para cima. Aguardando a hora da liderança de Giuntoli convencer Kessié, e quem sabe aproveitar um mercado que neste momento ainda está dando voltas.