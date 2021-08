Mais três compras por vir.

Milan vence e convence com o Segundo sucesso consecutivo Nos primeiros dois dias da Série A. Mas depoisMostre uma forma realmente excelente pelos jogadores rossoneri (embora Ausências importantes), o diabo não tem intenção de parar. por esta razão Stefano Pioli Eu já prometi Mais intervenções de mercado. Com Mais três iscas antes do final das negociações.

“Bakayoko Ainda não assinado, mas provavelmente Ele se tornará nosso jogador. NS outros virão. Acho que vamos contratar Alguns outros reforços”, O treinador dos rossoneri dos microfones“ DAZN ”explicou a seguir 4-1 de San Siro para Cagliari. E sobre a possibilidade de participar da área ao mesmo tempo Zlatan Ibrahimovic e a Olivier Giroud foi demitido: “Estou aberto a todas as soluções. Quando surgir a oportunidade, não vamos recuar.”

agora mesmo Prioridade BIOLE, além de ter um arquivo quadro específico De sua equipe no final do mercado, é Restaurar todos os indivíduos À sua disposição: “Tenho jogadores como Ibrahimovic e Casey. eu espero que restaure tudoE em algum momento, teremos a chance de espalhar Alternativa diversa. Mas o importante é jogar assim. “

“cem Já lutando para fazer escolhas, e será mais complexo no futuro. Mas se sempre mantivermos essa abordagem, estaremos sempre competitivo“, Acrescentou Pioli. Quem queria elogiar alguns solteiros:”Tonali Eu tenho trabalhado muito No primeiro dia de assembleia encontrei-o bastante maduro, Liao Krunich. As lições do passado serviram a todos e cada um deles. ”

Por fim, um aspecto que não pode ser subestimado. “Encontre nossos fãs novamente Foi uma grande emoção. É também por isso que jogamos A primeira metade de ótimo ritmo e qualidade. Apesar do fato de que os homens me ouça menosPalavra de Stefano Pioli.

OMNISPORT | 29-08-2021 23:58