AC Milan – Cagliari 4-1: golos Tonali, Diola, Liao e Giroud (2) | Os resultados finais

Kick off beat por Cagliari.

O salto brilhante de Giroud para libertar o português que só chegou à frente de Radonovic: demasiado longo para chutar, Carboni fecha-o com uma intervenção desesperada.

Belo tiro livre de Sandro Tonali! Radonovic se surpreende com a trave próxima, a direita do camisa 8 é a vencedora: seu primeiro gol nos rossoneri.

Sorteio instantâneo para a Sardenha! João Pedro inventa uma trajetória perfeita para o cabeceamento de Deiola, que encosta em Maignan, mas não consegue desviar do gol.

Jerrod procura Liao, a bola é muito funda e se perde no fundo.

O primeiro gol dos rossoneri para o Giro! Hernandez joga no ataque, reiniciando centralmente e apoiando Diaz, depois pega o homem (Carboni) e permite que Ibrahim se expanda para o ex-Chelsea: posição correta e gol.

O goleiro rossoblù mergulha e impede Leão de jogar pôquer. Anteriormente, Kjair vertical do que algumas etapas rejeitadas.

O Milan está sob pressão, há também uma chance para os Saelemaekers, que Giroud solta com insistência. A defesa do Cagliari está salva, em apuros.

Outra saída ofensiva foi feita por Hernandez, que colocou a bola a favor de Giroud: desta vez o efeito com a bola não é bom.

Saelemaekers perdeu uma bola ruim, mas no cruzamento de Carboni há um goleiro francês.

Um braço largo está à direita de Liao, no limite da área.

O primeiro tempo é divertido e cheio de oportunidades, com a liberação dos rossoneri. Para Tonali e Giroud, esses são os primeiros gols contra o Milan em partidas oficiais.

O avançado do Cagliari avançou bem, mas não conseguiu dar precisão ao cabeceamento.

A tentativa do francês foi desviada, pois ele passava bem o tempo de todos na pequena área.

Liao foi libertado, apoiado na esquerda por Theo Armant. Godin nocauteia o português na orla da área e leva o amarelo. Punição do canto superior direito da região da Sardenha.

Na cobrança de falta de Theo, o mergulho uruguaio espera Giroud com cabelos claros.

Strutmann e Dalbert do lado de fora, Farias e Lykogiannis do lado de dentro

Uma série de oportunidades para o Cagliari: primeiro Mainian defende mergulhando na linha Lykogiannis, depois Chiar rejeita a tentativa de Pavoletti na cara. Marin tenta no escanteio, mas não acerta o alvo.

Farias salta sobre a Calábria e vai para o fundo, mas depois não foi muito preciso no passe.

Faça isso no imparável Hernandez.

O croata move a bola para a direita após boa combinação com Giroud e chuta da entrada da área e manda um pouco mais para cima.

A partida já foi retomada no primeiro tempo, e foi reiniciada sem problemas para os rossoneri que continuaram com a pontuação total dois dias depois.

O Milan quer acompanhar o Inter (Lazio), senão ir para o ponto final: para isso, terá que vencer o Cagliari, que colocou em sério perigo o campeão rossonero finalista da temporada passada ao impor o 0 a 0 em San Siro. Pioli não se lembra dos últimos acordos entre Pellegri e Bakayoko e confirma que onze jogadores estão em Gênova como um todo. Sardenha sem Kragno lesionado: Radonovic entra no gol.

O Milan é o time com mais derrotas na Série A contra o Cagliari: nos ex-rossoneri foram 43 vitórias, com 27 empates e 8 vitórias de Rosobli. O jogo de amanhã será o 40º do Milan (26 vitórias, 10 empates, 3 derrotas).