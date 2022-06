Bremer, Inter à frente do AC Milan (mas o jogo ainda está aberto) – Corriere.it

A partir de Edição Sports e Edição Di Marzio

13h16 – A Fiorentina venceu Milinkovic-Savic. Mas desta vez o irmão do goleiro (Simon Giulia – conselho editorial de Di Marzio) A Fiorentina está muito ativa nestes horários de mercado. Além de Jovic, onde o sérvio do Real pretende reforçar o ataque do italiano, Viola também trabalha no gol. Muitos nomes na lista, de Cragno (mas o Cagliari está pedindo 1,5 milhão de euros pelo empréstimo, valor considerado muito alto) Milinkovic-Savic. Sim, não Sergey, mas Vanya, o irmão mais novo do meio-campista da Lazio. Uma espécie de DJ-vu, que reaparece sete anos depois. Porque se a Fiorentina agora está pagando um empréstimo do goleiro do Torino, no verão de 2015 Sergei se instalou em Florença, protagonista de uma das flutuações mais comentadas da história moderna do mercado. Tudo começa com uma simples mensagem chegando ao celular do moderador Bernardo Provaroni: Vamos ver esse menino, ele vai ficar mais forte que Pogba, escreve um colega, além de um amigo de confiança. De lá voamos para a Bélgica com a curiosidade de ver de perto este Genk de dezenove anos, já de ponto fixo, graças às suas notáveis ​​qualidades físicas e técnicas. Ele marcou cinco gols em 24 últimos jogos do campeonato, mas apesar de tudo ele ainda era um gol desconhecido para o grande futebol. Depois, aqui está a Copa do Mundo Sub-20, que Sergei venceu como campeão com a Sérvia, onde foi premiado com o título de terceiro melhor jogador do torneio. Se ninguém queria antes, então a partir daquele momento todo mundo quer. Inclusive a Fiorentina, que entretanto recebeu Paulo Sousa no banco. O português considera-o ideal para as suas duas metades médias e liga-se imediatamente ao seu pai, Nicolas. De Roma a Igli Tare, ele não fica de braços cruzados e negocia com Genk para trazer o menino para o Lácio. Começa um duelo acirrado entre ds Biancocelesti e Fiorentina, Daniel Brad: Desista, eu aceito mesmo assim, os dois se escrevem. Estou brincando, mas não até o fim. No final, a Fiorentina parece vencer, que ofereceu menos que a Lazio (seis milhões por 10), mas também incluiu 40% de uma potencial revenda futura em favor do clube belga. Serge e seu pai chegaram ao aeroporto de Pertola. O mediador Bernardo os pega e os leva para Franchi. Em seguida, o repentino repensar do sérvio, que assinará alguns dias depois com a Lazio: um jovem de 20 anos que não muda o equilíbrio de um time, Ton Brad aos microfones dos jornalistas estacionados do lado de fora do estádio. Agora a segunda tentativa, mas com o irmão. Sete anos depois, a Fiorentina ainda está negociando Milinkovic-Savic. READ Mercado interno, Zhang faz tremer torcida: meta de ganhos de capital

12:48 – Di Maria, 48 horas para responder à Juventus (Simon Giulia – conselho editorial de Di Marzio) Final de semana decisivo, 48 horas para responder. Angel Di Maria continua a contemplar uma nova proposta da Juventus. Ele não faria isso em Rosário, a maior e mais populosa cidade da província argentina de Santa Fé, localizada a cerca de 300 quilômetros ao norte de Buenos Aires. Mas para Ibiza, onde voou com sua esposa Gorglina e filha. Uma viagem especial os trouxe de volta à Europa, mas não a Turim. Esta é uma viagem há muito planeada, com o jogador a preparar-se para aproveitar as últimas semanas de férias antes de retomar os treinos com a sua próxima equipa. Allegri está esperando por ele, ele o quer depois de sete anos no Paris Saint-Germain. Por isso, nas últimas horas, a Juventus fez uma nova oferta para convencer definitivamente o extremo de 34 anos. Um contrato não superior a dois anos (necessário para aproveitar os incentivos do decreto de crescimento), mas um contrato anual com opção por mais uma segunda temporada, com Di Maria sendo imediatamente claro sobre sua intenção de jogar sua última temporada na Europa antes voltando para casa. Ele pensa sobre isso e saúda o passo à frente dos bianconeri. Quem espera com confiança, mas em caso de recusa, está disposto a recorrer a alternativas (de Zaniolo a Berardi e Kostic). Allegri quer Di Maria acima de tudo por dois motivos. Ele é o 31º vencedor em sua própria sala de copas, considerando PSG, Real Madrid, Benfica e Argentina (mesmo nas categorias de base). E também porque ele é um ala que tem muitos passes nos pés. Eles jogaram 119 partidas em 295 partidas pelo clube francês. Nove este ano, mas basta olhar um pouco para trás para entender a média a que todos estão acostumados: 18 há dois anos, 23 há três anos, novamente 19 há quatro anos e assim por diante. Em suma, tudo padrão ouro para Vlahovic, que com o extra Di Maria teria muitas bolas para machucar. Allegri sabe disso, por isso pediu e está esperando o argentino. Que neste momento será decidido diretamente de Ibiza.

12:01 – Bremer prefere o Inter de Milão ao AC Milan (Simone Giulia – Forge de Di Marzio) Uma das principais figuras nas primeiras semanas do mercado de transferências. Bremer acaba de ser eleito o melhor zagueiro da Série A e agora está observando tudo o que está acontecendo ao seu redor. Um futuro a ser escrito para isso e uma certeza: não jogarei mais em Turim. Ele mesmo repetiu para a ESPN, mostrando todas as suas ambições: já no início da temporada passada deixei claro para o treinador que queria mudar o clima: “Vamos, fique conosco novamente este ano. Ele me respondeu, me ajude nós, então você dará o próximo passo. Agora os torcedores sabem que quero jogar a Liga dos Campeões e ganhar a seleção. Eu preciso jogar em um nível mais alto e acho que é apenas uma questão de tempo. Estou analisando várias propostas. Não só isso, porque Bremer se entregou a uma consideração um tanto sugestiva em relação à seleção: meu sonho é jogar pelo Brasil. Mas se isso não acontecer, e se a Itália me deu a oportunidade de representar um país, eu vou aceitar sem hesitação. Em suma, vê-lo um dia no azul não seria uma utopia. Enquanto isso, vá ao mercado. Seu nome está no topo da lista de gols do Inter, Com o Nerazzurri, ele gostaria de trazer para o Milan, independentemente de uma possível venda futura de Skriniar, então as negociações com o PSG continuam acaloradas. De fato, os diretores conseguiram permissão para continuar o negócio com o zagueiro do Torino paralelamente ao caso do eslovaco. O pedido do Bomb Club foi de 40 milhões de euros (o contrato de Bremer ainda é de dois anos), razão pela qual as duas partes estão tentando se encontrar. A inclusão de pares não deve ser descartada, com o Torino muito parecido com o jovem jogador César Casadei O meia nascido em 2003 e campeão absoluto da vitória do Inter no Campeonato Primavera com 16 gols e 5 assistências em 39 partidas, mas atualmente os Nerazzurri não pretendem dar. Portanto, observe o Milan, que não desiste apesar do Inter já ter um acordo com o jogador. Os rossoneri querem Putman e continuam com o Lille. Mas se um acordo com os franceses não for encontrado, Bremer voará para o topo da lista. READ Liga das Nações 2021, França-Espanha 2-1: Benzema e Mbappe - Esportes - Futebol

08:16 – Putman aguarda o Milan (Simone Giulia – Forge de Di Marzio) O zagueiro holandês Sven Putman, seguido pelos rossoneri há pelo menos um ano, Ele quer jogar com os campeões italianos. É por isso que ele está esperando por eles, colocando todas as outras possibilidades em guarda na esperança de que o clube italiano consiga convencer o Lille. Não é um processo fácil e a concorrência ainda é acirrada (especialmente a dos ricos de Newcastle). Mas a intenção do jogador é clara e empurra em uma direção. Vinte e dois anos, já estrelando no outdoor, mais de 60 aparições na Ligue 1 e campeões como campeão co-curricular. Assim, o Milan se apaixonou por Putman, o número um indiscutível também na temporada passada (32 partidas e três gols). Maldini e Massara ainda aguardam suas renovações após a mudança da empresa para Redbird, Estou em contato frequente com o Lille, cujas exigências para o meio-campista nascido em 2000 foram consideradas muito altas desde o início: Meu futuro? Há discussões em andamento, e espero que tudo esteja mais claro antes que a configuração comece. Hoje é difícil para mim me isolar desses rumores, ouço sobre eles quase todos os dias e espero que mais sejam esclarecidos, explicou Putman no início de junho após a aposentadoria do holandês Sub-21. Ele não mencionou o Milan, que ainda é uma prioridade para ele.

07:52 – Fiorentina sobre Jovic, contatos com o Real (Guendalina Galdi – Conselho Editorial de Di Marzio) Luka Jovic no gol da Fiorentina. Quanto ao atacante sérvio, nascido em 1997, o clube roxo já fez contatos diretos com o Real Madrid para iniciar as negociações. Estamos trabalhando em um empréstimo de um ano com possibilidade de prorrogação por mais uma temporada. O principal problema permanece com a participação; No momento, Jovic está ganhando 6 milhões e essas negociações no eixo Florença-Madri poderão avançar se a Fiorentina conseguir convencer os espanhóis a continuar recebendo metade de seu salário. No entanto, Viola não pensa apenas em atacar. Para o objetivo, ele trabalha e pressiona pelo empréstimo de Milinkovic-Savic de Turim, clube que teve novos contatos nesse sentido. READ Milan quase decidiu a despedida do jogador

07h36: Juventus volta a Arnautovic. rábio de saída (Guendalina Galdi – Conselho Editorial de Di Marzio) Se Angel Di Maria Juventus espera uma resposta até o final da semana, por Marko Arnautovic O clube bianconero está pensando em fazer uma nova tentativa. O atacante do Bolonha é muito querido por Massimiliano Allegri, mas temos que esperar pela resposta de Rossoble. Quem, por outro lado, pode trocar de camisa Adrian Rabiot. O meio-campista francês de saída pediu uma avaliação de outras soluções para a próxima temporada. No momento, há interesse da Premier League inglesa.

07h23: Man-Bayern, preço certo Agora só falta o administrador: Sadio Mané deixa o Liverpool e se junta ao Bayern de Munique. Segundo a BBC Sports, a terceira proposta para os bávaros foi a oferta certa: 32 milhões de euros mais 9 bónus, 6 dos quais são baseados na assiduidade e os outros 3 ligados a resultados individuais e por equipas. O atacante senegalês de 30 anos chegou aos Reds de Southampton em 2016 e deveria fazê-lo dentro de um ano. Já após a final da Liga dos Campeões, ele havia manifestado a intenção de mudar o clima, já que o Liverpool estava correndo para se proteger com a chegada de Darwin Nunez do Benfica.