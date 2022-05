Mercado de transferências ao vivo: Lukaku Inter, jogo de amanhã. Marotta sobre Dybala: “Esperamos que jogue conosco”. Nápoles em Bernardeschi

Marotta: “Esperamos que Dybala jogue connosco”

“Dybala? Nos esportes, o que chamo de mentiras brancas deve ser aceito. Obviamente, a esperança é que ele possa jogar conosco.” Essas são as palavras do CEOInterE a Bebê MarottaE a A ex-Juventus argentina Ela prometeu a esposa do Nerazzurri durante o evento “Lamico Atletico” na Fundação Cardinalte em Milão. Dybala e lukaku? Neste momento, não devemos ser apanhados pela preocupação e pela pressa, ajuda E a paxina Eles se mudaram cedo e estão bem. Nesta fase é preciso aliar profissionalismo, eficiência e criatividade, pois nem sempre é preciso fazer grandes investimentos. Posso dizer que o núcleo duro desta equipa vai manter-se, e a partir daqui vamos recomeçar a enfrentar 3-4 competições que nos verão campeões na próxima época com ambição.” Sobre Perisic, que se mudou para o Tottenham: “Desculpe, ele queria jogar na Premier League, mas já temos um jogador de valor absoluto como Josens“.

Inter-Lukaku, os personagens “impossíveis” do acordo

Há também um burburinho no mercado Nerazzurri Romelu Lukaku, que quer voltar ao Inter “a qualquer custo”. Mas esses custos são inacessíveis para os Nerazzurri. o ChelseaE a Quem mudou de propriedade recentemente, não está pronto para aceitar a derrota do atacante belga. Os londrinos só vão considerar um empréstimo oneroso (cerca de 23 milhões de euros, tendo em conta as amortizações anuais) com um compromisso de resgate de cerca de 70 milhões de euros. Além disso, espera-se que Lukaku reduza pela metade seu salário, dos 12 milhões líquidos que ganha no Chelsea, para 6 milhões. Isso se tornou 12 no total. Praticamente falando, quem compra Lukaku só precisa gastar 35 milhões de euros por um empréstimo de um ano, 23 mais 12. Por enquanto, lembre-se que o meio-campista está sobrecarregando o orçamento do Chelsea com 92 milhões de euros, que é o preço do cartão considerando a depreciação . No ano passado, o clube londrino pagou a ele 115 milhões e ele assinou um contrato de cinco anos. É pouco provável que Marina Granovskaya, que está confirmada há pelo menos uma temporada como CEO, ofereça descontos para quem quiser Lukaku.

Reunião de amanhã entre advogado do Inter e Lukaku

Mas atenção: embora seja difícil sobreviver, o Inter está procurando uma maneira de chegar a Lukaku. Porque o sonho de Marotta é fazer um casal Lukaku-Dybala. Não é de estranhar que amanhã se confirme que haverá em Milão um encontro entre os dirigentes dos Nerazzurri e o advogado de Lukaku, precisamente para traçar uma estratégia que permita um “grande retorno” para o gigante belga. Enquanto isso, falaremos sobre o salário que o atacante gostaria de cortar, mas não exatamente pela metade, caindo de 12 milhões para 7,5. Em seguida, discutiremos a possibilidade de usar ou não as vantagens associadas ao decreto de crescimento. O principal, é claro, continua sendo convencer o Chelsea a se desfazer do jogador sem atingir os números acima. O Inter estará pronto para entrar de frij No negócio, enquanto o Chelsea está pedindo nada menos que 20 milhões de euros pelo empréstimo e 70 pelo reembolso. O Inter deve ser bom nisso em futuras negociações com o clube londrino, é impossível chegar ao Lukaku sem conseguir um grande desconto.

Lewandowski, adeus ao Bayern

Robert Lewandowski Ele anunciou sua despedida do Bayern de Munique. O jogador de 33 anos desde que se aposentou da Polônia disse: “Meu tempo no Bayern de Munique acabou. Não vejo nenhuma chance de continuar minha carreira lá. Vamos ver o que acontece nas próximas duas semanas, mas não vejo Você vê alguma chance de ficar no Bayern por mais tempo.

De Laurentiis “Eu trato Bernardeschi pessoalmente”

Aurélio De Laurentis, Presidente Nápoles, falou sobre o mercado de transferências na coletiva de imprensa para apresentar um retiro em Castel di Sangro. O patrocinador confirmou que o Napoli está em Bernardeschi: “Eu pessoalmente lidei com o menino e seu agente. Falei com Spalletti e não podemos jogar futebol de fantasia. Vamos ver se passa. Mertens e Koulibaly? Tudo depende deles ..: eles têm que escolher entre dinheiro ou Napoli.”.

Chelsea invade Dembélé

Depois do Bayern de Munique e do Paris Saint-Germain, também Chelsea Junte-se à corrida Dembélé. O atacante francês provavelmente deixará o Barcelona em uma transferência gratuita, apesar dos contatos constantes entre Laporta e a comitiva do menino. O Chelsea está estudando o tiro e os primeiros contatos oficiais começarão nos próximos dias.

Nuno Mendes deixa o Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain substituiu definitivamente Nuno Mendes do Sporting de Lisboa. O lateral-esquerdo português, nascido em 2002, vai para o clube parisiense por 40 milhões de euros.

Cidade: “Roman Derby para Casal”

cabeça de Verona, septo, abre para uma dupla operação com a Lazio. O presidente do Venice Club falou sobre os microfones Radiosei casa de campo E a aqui: “A Lazio ama o Casal, há uma boa chance de ir para a capital, mas você precisa se mudar antes da aposentadoria. A Roma também está com ele. Eleito? Perfeito como diretor, não estamos interessados ​​em seus colegas da Lazio porque eles ganham um muito. Custa muito.”

Odriozola volta ao Real, Fiorentina sobre Dudu

Álvaro Odriozola Ele voltará ao Real Madrid: O mesmo jogador anunciou há alguns dias, depois de sua conversa com Carlo Ancelotti. Assim, a Fiorentina terá que encontrar um lateral-direito no mercado para entregá-lo ao italiano. Há no caderno de gerenciamento roxo Dudu Shakhtar: O brasileiro, nascido em 1998 com contrato até 2025, é a nova ideia da dupla Burdiso Brady. No cardápio também Bellanova Cagliari, que a Sardenha recuperará de Bordeaux e depois revenderá no mercado.

Thiago Motta Spezia: Dia da despedida

Hoje é o dia da despedida entre Thiago Mota e aqui especiarias. O advogado do treinador se reunirá com o clube à tarde para rescindir o contrato (Motta ainda tem mandato de dois anos). Assim que o capítulo terminar com o ex-meio-campista da Inter e do Paris Saint-Germain, Spezia retomará as conversas com ele joti: A nomeação do ex-técnico da Udinese é a mais importante, mas não a única.

Udinese-Sutil, Ascoli pede indenização

Há alguns dias, ele escolheu a Udinese Andrea Sutil para um assento como herdeiro de CioffiVá para Verona. O ex-defensor do Friuliano fez um acordo com o patrono Pozzo: antes de assinar, a Udinese deve chegar a um acordo com Ascoli. Os manifestantes não querem libertar Sottil e exigir indenização para os friulanos.

Molina e Simeone o querem no Atlético de Madrid

Atlético de Madrid começa forte MolinaDireita: defensor da Udinese – Também seguido por Juventus e Inter – Ele é a primeira escolha de “Cholo” Simeone. O custo da operação é de 20 milhões de euros: nos próximos dias haverá contato direto entre as duas empresas para falar sobre o negócio.

Bayern, Mané estreia

Liverpool define o preço maniO atacante – cujo contrato termina em 2023 – quer embarcar em uma nova aventura e o Bayern de Munique está pronto para comprá-lo. Os alemães estão prontos para oferecer 35 milhões de euros mais bônus para garantir o desempenho da classe de 1992. A bola vai para o Liverpool, que deve decidir se aceita a oferta ou o aumento.