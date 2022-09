Evenpoel vence o campeonato mundial de ciclismo. V Trentin, 8 petitol

Wollongong (Austrália) – Empresa Remco Evenepoel que triunfou sozinho – após duas semanas de sucesso na Vuelta – na Elite Road Race do Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada em Wollongong, Austrália, em uma pista de 266,9 quilômetros, terminando em 6 horas 16 minutos e 8 segundos. Atrás do belga de 22 anos, polêmico na linha de chegada e atrás de Alaphilippe na lista de honras, o francês Christophe Laporte e o ‘anfitrião’ Michael Matthews, ambos com 2’21’ atrás e zombando do grupo cambaleante até o final da prata, chegou perto, que era Parte de Lorenzo Rota, então décimo terceiro lugar. O quarto foi o outro jóquei belga Wout Van Aert, Quinto Matthew Trentin 6º norueguês Alexander Kristof, 7º eslovaco Peter Sagan H Oitavo Alberto Petitol . O britânico Ethan Hayter, nono, e o dinamarquês Matthias Jensen, 10º, completaram o top 10 da classificação de acesso.

Noite conturbada para Van der Poel: se aposenta

Uma noite turbulenta de Mathieu van der Poel. O ciclista holandês, um dos candidatos às vésperas do Campeonato Mundial de Estrada da Austrália, foi Preso poucas horas após o início da corrida Na linha Wollongong depois de uma briga com alguns adolescentes que supostamente bateram na porta do hotel enquanto ele dormia. Depois de sair de seu quarto, Van der Poel havia glorificado seu descontentamento e ferido um dos jovens no cotovelo. A polícia o prendeu e depois o soltou. Então Van der Poel começou a corrida, mas Ele se retirou depois de cerca de trinta quilômetros sem forças e.”Mentalmente destruído“De acordo com seu diretor esportivo Christoph Rudhoft. O holandês deve comparecer perante um juiz em Sutherland na terça-feira. “Sim, isso mesmo, eu tenho uma pequena briga – confessa aos jornalistas –. Eu queria dormir cedo ontem à noite, mas O corredor do hotel estava cheio de crianças que não paravam de bater na minha porta. eu fiquei irritado E eu disse a eles, não muito gentilmente, para parar. Naquela época a polícia foi chamada e eu fui levado“.