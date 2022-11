“O filho estará lá. Eu evitaria Portugal” – OA Sport

o Copa do Mundo FIFA 2022 no Catar Eles ganham vida e amanhã completa o primeiro dia da fase de grupos. Grupo F inclui Uruguai, Portugal, Gana e Coreia do Sul de Paulo Pinto. Os asiáticos enfrentarão primeiro o Uruguai e depois Bento terá que lidar com o “seu” Portugal, seu país de origem.

O treinador da seleção coreana interveio na conferência de imprensa antes da primeira aparição para esclarecer a sua posição FilhoEstrela da equipe:O filho pode e vai brincar. O fato de ele estar usando uma máscara de proteção não o afetará. Vamos ver como corre amanhã, espero que ele se sinta o mais confortável possível. Mas sabemos que não podemos correr nenhum risco“.

Pinto também dispensou algumas palavras tendo em vista o jogo comUruguai e um contra Portugal:”Isto não podia deixar-me indiferente mas outros treinadores portugueses já foram adversários, Fernando Santos com a Grécia, Queiroz com o Irão e agora é a minha vez. Eu evitaria, mas você não pode ter tudo. Cristiano Ronaldo? Hoje estou preocupado em enfrentar Suarez, Darwin, Valverde, Bentancur, Godin e todos os outros, depois é a vez de Gana e finalmente podemos pensar em Cristiano e Portugal.“.

Foto: La Presse