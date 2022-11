Os Azzurri derrotam os escandinavos na reviravolta e sonham com as meias-finais! – OA Sports

Clique aqui para uma atualização de transmissão ao vivo

11h56: Marcação mais tarde, obrigado por nos seguir e tenha um bom dia!

11.54: Alemanha, Turquia e Itália estão empatados em terceiro lugar. Esta noite Itália – Suíça, Turquia – Suécia e Alemanha – Dinamarca. Noruega e Suécia não perderam as semifinais. Será uma noite ardente. Mas antes, convidamo-lo a assistir ao oitavo jogo da seleção masculina italiana, que defrontará a Espanha às duas horas da tarde, com o objetivo de melhorar para 8 o registo de vitórias consecutivas.

11h52: A esta altura, não perca o jogo desta noite, às 19h, contra a Suíça, que já se classificou para as semifinais. A vitória daria à Itália o acesso histórico às semifinais europeias após a medalha de bronze em 2017.

11.51: Os suecos concederam à Itália alguns erros na última rodada e os azzurri souberam aproveitá-los. Constantini é sem dúvida o melhor jogador mas os outros Blues também são bons

11h50: Constantini vence o duelo de nervos com Hasselborg. Foi uma partida de xadrez, e no final a Itália fez uma jogada vitoriosa com uma final lendária contra uma das seleções mais fortes do mundo!

11h49: SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! COSTANTINI descobre o fracasso e dá vitória à Itália AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Bate 7-4 os swds!!!!

11h47: Atenção!!! A rejeição sueca não está completa! Rejeição não é difícil o suficiente e a Itália vai conseguir 3 ou 4 pontos

11.44: Constantine coloca a pedra azul com ponta mas tem uma pedra sueca na casa, no momento só uma pedra azul quando faltam dois tiros

11.42: Hasselborg escolhe colocar a pedra no ponto. Precisamos rejeitar Constantinopla

11.39: Duas pedras azuis para sinalização após 12 rodadas. Agora Hasselborg terá que tentar uma difícil dupla rejeição para evitar a derrota

11h35: Os bluestones ficaram em casa após a recusa sueca e isso pode ser uma grande vantagem para o blues

11.32: Ponto de pedra azul após 4 tiros da última parcial

11.28: A final é cancelada. Tudo é decidido no décimo

11h25: Estamos caminhando para o cancelamento final

11.22: Livre para casa após 8 tiros

11.18: Pedra azul para sinalização após 4 tiros

11.16: A Suécia assume a liderança novamente com uma vitória de dois pontos nas oitavas de final

11.14: Dupla rejeição do sucesso! Agora a Suécia vai ficar com os dois pontos

11.13: Constantine dobra o último tiro para conceder apenas dois pontos

11.10: Lo Deserto não se recusa, agora há três pedras suecas no ponto e é difícil para Constantini limitar o dano

11.06: Bluestone em casa após 8 tiros

11.03: Ponto de pedra azul, mas sem guarda, após os primeiros 4 tiros

10.59: Chegada cancelada, Suécia terminou em oitavo

10.58: A dupla rejeição de Constantino! O azul liberta a casa das pedras suecas e agora vamos ver se os escandinavos provavelmente vão raspar o acabamento

10.53: Duas pedras suecas para o sinal após 12 rodadas para a sétima final. Dois jogos de estudo de Constantinopla foram necessários para limitar os danos

10h49: Três pedras suecas atingem o alvo após 8 tiros. Não é uma situação fácil para o blues

10.48: A Suécia está no ponto após 4 chutes da sétima final

10h43: Grande Constantinopla hoje! Azul conseguiu colocar a segunda pedra ponta italiana com muitas falhas! Itália avança pela primeira vez após 6 finais: 3-2

10h39: A recusa de Constantini após o excelente chute de Hasselburg deixa uma pedra azul na ponta

10.33: Duas pedras azuis de sinalização após 12 tiros, uma boa chance para a Itália

10.29: Pedra azul no ponto onde você errou os últimos 6 tiros, muitas pedras na casa, há uma fileira de 4 pedras no meio superior

10.27: Suécia está no ponto Depois de 8 tiros, há três pedras suecas em casa

10.24: Ponto de pedra azul com boa guarda após 4 chutes da 6ª ponta

10.16: O final é cancelado, então a Suécia permanece em 2 a 1 após o final do 5 e tudo será disputado na segunda parte da partida

10.10: Livre para casa após 8 remates, podemos ir para a eliminação a menos que haja faltas

10.08: Sinalizar bluestone após 4 tiros da quinta ponta

10.03: A Suécia é forçada a tirar o ponto e fazer 2-1. Itália aproveitou o erro dos suecos: 2-1 Suécia

9.59: A Suécia errou a recusa e a Itália teve duas pedras pela frente, para ficar para trás na falta de três remates. A Suécia pode ter que tomar este ponto

9.56: Após 8 tiros, sempre há uma pedra azul na casa

9.53: O ponto azul de pedra após 4 tiros para a quarta final

9.49: Segundo o texto: o final é anulado e segue com o placar de 1 a 1, sempre entregue aos suecos

9.44: Pedra sueca em casa após 8 tiros poderíamos estar caminhando para anular o final

9.41: Livre para casa após 5 tiros do terceiro

9.37: Parabéns Constantine, que colocou a pedra no meio da casa e igualou o placar: 1 a 1

9.36: Mais um chute complicado de Constantini que deve tentar tirar o ponto. Existem duas pedras de ponta suecas e uma boa guarda central

9.32: Outra pedra sueca no ponto onde os últimos quatro tiros foram perdidos

9.29: Sempre uma pedra sueca no ponto após 8 tacadas, apesar da falha do duplo Rummy

9.24: Pedra sueca no ponto após os primeiros 4 tiros do segundo final

9.20: O jogo azul começa mal quando a pedra de Konstantini acerta o goleiro sueco e dá o primeiro ponto à Suécia. Mão roubada, temos que seguir em frente imediatamente. 1-0 Suécia

9.14: Lo Deserto se recusa a deixar a pedra sueca no ponto em que perdeu seus últimos 4 tiros

9.11: A pedra do sueco está no ponto e um home run é bloqueado após 8 arremessos

9.07: 2 pedras azuis sinalizadoras após 4 tiros do primeiro grupo

9.03: Começa a partida, mão para a Itália

9h00: Equipes em campo para apresentação

8.57: Esta é a formação da Suécia: Anna Hasselborg, Agnes Knochenhauer, Sophia Mapbergs, Joanna Helden

8.55: A Suécia tem os mesmos pontos da Itália, com 4 vitórias e 3 derrotas até o momento. Os escandinavos perderam para Dinamarca, Suíça e Escócia, enquanto venceram Letônia, Alemanha, Noruega e Hungria.

8.52: Esta é a classificação do Campeonato Europeu quando faltam duas rodadas:

1 Dinamarca 7 6 1 s

1 Suíça 7 6 1 s

3 Alemanha 7 4 3

3 Itália 7 4 3

3 Noruega 7 4 3

3 Suécia 7 4 3

3 Turquia 7 4 3

8 Escócia 7 3 4

9 Hungria 7 0 7> b

9 Letônia 7 0 7>b

8.49: O time azul, que não pode mais errar após a derrota para Dinamarca e Noruega, é formado por Stefania Constantini (Fiam Oro), Camila Gilberti (CC Lago Santo), Angela Romei (Fiam Oro), Marta Lo Dicerto ( CC Dolomiti) e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti).

8.46: É um verdadeiro playoff para chegar à fase eliminatória

8.43: Uma boa fatia da semifinal está disponível nesta partida. Quem vencer pode continuar sonhando, e quem perder ainda corre o risco de ser desclassificado do Mundial, já que apenas os sete primeiros round-robin se classificarão para o Mundial.

8h40: Olá amigos da OA Sport e bem-vindos à cobertura em direto do oitavo jogo de qualificação do Campeonato Europeu de Curling de 2021 entre Itália e Suécia

Olá e bem-vindo à transmissão ao vivo do sexto dia do Campeonato Europeu de Curling de 2021: A oitava e penúltima qualificação para o Campeonato Feminino com Desafio está marcada para acontecer entre a Itália e a Suécia. Hoje (quarta-feira, 23 de novembro) A Itália enfrentará o gelo na Östersund Arena em Östersund, Suécia Fazer um jogo decisivo para o apuramento para as meias-finais do campeonato continental frente aos donos da Suécia: quase um play-off para chegar aos play-offs.

O campeonato feminino conta com a participação de Dinamarca, Alemanha, Hungria, ItáliaLetônia, Noruega, Escócia, Suécia, Suíça e Turquia. As dez equipes jogam um round robin onde enfrentam todos os adversários e Os quatro primeiros entrarão na segunda fase eliminatória. As eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 estão prontas: oito vagas para homens, sete para mulheres, As duas classificações inferiores serão, em vez disso, relegadas à Seção B.

A equipe azul, que não pode mais errar após a derrota para Dinamarca x Noruega, é formada por Stefania Constantini (Fiam-Uro), Camila Gilberti (CC Lago Santo), Angela Romei (Fiam-Uro) e Marta Lo Dierto (CC Dolomiti ). ) e Giulia Zardini Lacidelli (Curling Club Dolomiti). A Suécia tem os mesmos pontos da Itália, com 4 vitórias e 3 derrotas até o momento. Os escandinavos perderam para Dinamarca, Suíça e Escócia, enquanto venceram Letônia, Alemanha, Noruega e Hungria.

A OA Sport traz para você a transmissão ao vivo da oitava partida classificatória do Campeonato Europeu de Curling 2021 entre Itália e Suécia: Notícias em tempo real, fim após fim, pedra após pedra, para que você nunca perca nada. Começa às 9h00. Eu escuto.

Foto: La Presse